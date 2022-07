Bei Ernteeinsatz Langau: Mähdrescher löste Feld-Brand aus

Lesezeit: 2 Min RH Red. Horn

Foto: APA/Webpic

V ier Feuerwehren mussten am Donnerstag zu einem Einsatz auf ein Feld in Langau ausrücken. Dort war ein Mähdrescher in Brand geraten, die Flammen griffen auf das Feld über.