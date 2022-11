Nostalgie-Fahrzeuge: Ein Hirte als Kutschen-Fan

Eine Sammlung der besonderen Art gibt es in Langau bei Geras zu bestaunen: Pfarrer Andreas Brandtner sammelt alte Kutschen und verfügt auch über eine seltene Prälatenkutsche.

Foto: NOEN

Schon lange, bevor Autos zu den bevorzugten Verkehrsmitteln wurden, war man auf vier Rädern unterwegs. Egal, ob zum Personen- oder Warenverkehr, beruflich oder in der Freizeit: Kutschen und Planwagen wurden in früheren Zeiten genauso vielfältig eingesetzt, wie heute Pkw. Einen Einblick in diese Art der Fortbewegung bietet die Kutschensammlung von Andreas Brandtner. Der langjährige Kutschenfan hat schon in den 1980er-Jahren zu sammeln begonnen. Im Laufe der Zeit wurden die Kutschen immer mehr. Von einfachen Planwagen und Kutschen, wie man sie in der Landwirtschaft benutzte, bis hin zu ganz besonderen Stücken –der Langauer Pfarrer kennt sich bei allen Typen aus.

Besondere Kutsche aus dem Stift Geras

Das Schmuckstück und zugleich der wertvollste Teil der Sammlung ist eine alte Prälatenkutsche aus dem 19. Jahrhundert, die aus dem Prämonstratenser-Stift Geras stammt. Prälatenkutschen waren für Bischöfe oder Äbte gedacht und daher meist besonders edel gefertigt und schön verziert. Mit diesen Prunkkarossen ließen sich die kirchlichen Würdenträger dann im wahrsten Sinne des Wortes herumkutschieren, wenn sie in ihren Pfarrgemeinden unterwegs waren. In Brandtners Sammlung gibt es aber nicht nur solch spezielle Kutschen, sondern auch Modelle, die vom damaligen Alltag zeugen. Lange bevor es Autos gab, war beispielsweise die Berufsgruppe der Ärzte auf Kutschen angewiesen, um zu ihren Patienten zu kommen. Andreas Brandtner hat eine originale Doktorkutsche aus der Zeit um 1900 in seiner Sammlung, wie sie seinerzeit von Landärzten im Waldviertel gebraucht wurde.

Brandtner gründete Mitte der 1980er-Jahre das Sommerlager Langau – kurz SOLA genannt –, das Freizeitbetreuung für Kinder und Jugendliche anbietet. Die Sommerlager werden bis heute veranstaltet. Jedes Jahr kommen Kinder- und Jugendgruppen in den idyllischen Ort an der tschechischen Grenze, um hier ihre Ferien zu verbringen. Damals kam auch die Idee mit den Kutschen auf. Um den jungen Gästen eine interessante Freizeitbetätigung bieten zu können, begann man, Kutschenfahrten mit Pferden zu veranstalten, verrät Brandtner im Gespräch mit der NÖN. Die Fahrten mit den alten Kutschen und Planwagen wurden zum Fixpunkt der Sommerlager. Mit einem guten Dutzend Pferden und zahlreichen Kutschen erreichte damals auch die Sammlung ihren Höchststand. Heute spielt beides in der Freizeitbetreuung keine so große Rolle mehr, daher musste sich Brandtner von einigen seiner Sammlungsstücke trennen. Seine Sammlung umfasst im Moment sechs Kutschen.

Kutschenfahrten nicht nur bei Kindern beliebt

„Wenn man damals Kutschenausfahrten unternommen hat, dann haben sich nicht nur die Kinder gefreut. Auf den Landstraßen ist auch die Polizei stehengeblieben und hat die alten Fahrzeuge bewundert“, erzählt Brandtner der NÖN. Heute sei das anders. Man lege viel mehr Wert auf Sicherheit, gerade bei Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen. Ausfahrten mit den teilweise über hundertjährigen Kutschen sind da nicht mehr so leicht möglich.

Derzeit sind die Kutschen in einer eigenen Scheune untergebracht. Brandtner selbst kümmert sich um die Instandhaltung der Gefährte. Die Zügel locker lassen will er aber noch lange nicht. Wenn er wieder mehr Zeit hat, möchte Brandtner die Kutschensammlung gerne erweitern, einige der Modelle fahrtauglich machen und zukünftig auch wieder Ausfahrten unternehmen – ganz so, wie früher.

