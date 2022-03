Photovoltaik-Ausbau läuft weiter gut

Weiter sehr flott voran schreitet der Photovoltaik-Ausbau in Langau. Beim gemeinsamen Bürgerbeteiligungs-Projekt gibt es laut Bürgermeister Franz Linsbauer große Fortschritte. „Wir haben trotz des Winters ordentlich an der Umsetzung gearbeitet“, sagt der Gemeindechef. Zuletzt wurden die Module an den Dächern des Freizeithauses, der Freizeithalle und des Bauhofes angebracht. Weiter geht es nun mit dem Feuerwehrhaus und der Kläranlage.

464 Paneele waren in 24 Stunden vergeben

Für die laufende Begleitung des Projektes ist Umweltgemeinderat Christoph Dundler verantwortlich. Er hat gemeinsam mit Freunden auch gleich selbst bei der Montage der Paneele ordentlich Hand angelegt. Unterstützt und begleitet wird das Projekt auch von Renate Brandner-Weiß und Gottfried Brandner, sie wickeln die Fördereinreichung und die Netzzugangsverträge mit der EVN ab.

Wenn die Arbeiten wie geplant weitergeführt werden können, sollen sie noch im März abgeschlossen werden. „Und dann kann unser Sonnenkraftwerk Langau ans Netz gehen“, sagt Linsbauer, der das Projekt als „wunderbares Beispiel, wie wir als Gesellschaft gemeinsam ein Zeichen und Maßnahmen setzen können, um einen Teil unserer Energie umweltfreundlich mit der Kraft der Sonne zu erzeugen“, bezeichnet.

Besonders erfreut und ein Zeichen, wie sehr die Bürger hinter dem Projekt stehen, ist Linsbauer darüber, dass die 464 Paneele innerhalb von 24 Stunden weg waren. Abzüglich der Förderungen investiert die Gemeinde über dieses Bürgerbeteiligungsmodell rund 140.000 Euro in nachhaltige Energie-Erzeugung. Das dafür über das Bürgerbeteiligungsmodell aufgenommene Darlehen wird mit einer Verzinsung von 1,5 Prozent an die Bürger zurückgezahlt.

