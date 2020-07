Die Sanierung der Langauer Volksschule war der wichtigste Beschluss der Gemeinderatssitzung in Langau. Der Beschluss wurde – wie alle anderen der laut Bürgermeister Franz Linsbauer (ÖVP) sehr konstruktiv verlaufenden Sitzung – einstimmig beschlossen.

Die Arbeiten, für die die Gemeinde mit Unterstützung des Konjunkturpakets für Gemeinden 62.000 Euro ausgibt, werden von Firmen aus der Gemeinde bzw. der Region erledigt. Damit wolle man einen Beitrag zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft leisten, sagte Linsbauer. Der Plan für die Sanierung wurde im Ausschuss für Schule, Kinderstube, Kindergarten, Vereine, Bildung, Gesundheit und Öffentlichkeitsarbeit unter dem Vorsitz von Daniel Mayerhofer (ÖVP) erarbeitet. Saniert werden etwa die Sanitärräume, die gesamte Beleuchtung wird auf LED umgestellt und sämtliche Heizkörper werden ausgetauscht. Der Boden in den Klassenzimmern wird abgeschliffen, sämtliche Räumlichkeiten werden ausgemalt und alle Fenster erhalten einen Außenlichtschutz.

Fertigstellung noch für August geplant

Die Arbeiten wurden übrigens bereits gestartet, abgeschlossen sollen sie noch Anfang August werden. „Für die Raffstores haben wir auch gleich die erforderlichen Auslässe gebohrt“, erzählte Linsbauer. Dafür hat übrigens Walter Riedl mit dem Teleskoplader das Arbeitsgerüst zur Verfügung gestellt.

Außerdem wurden in der Sitzung, die coronabedingt in der Freizeithalle Langau abgehalten wurde, neben einigen Formalpunkten eine Resolution gegen das geplante Atommüllendlager in Tschechien verabschiedet und auch Informationen über „Junges Wohnen in Langau“ gegeben, gemeinsam mit einem Vertreter der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft wurde eine leere Wohnung im Projekt (die NÖN berichtete über den Bau) besichtigt.