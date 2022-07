Seltenes Handwerk mit Preis ausgezeichnet

Wie man mit Kreativität punkten kann, das zeigt der Langauer Harald Schuh mit seinen „Waldviertler Barocktrompeten“. Sein Engagement überzeugt nicht nur in Musikerkreisen, sondern jetzt auch die Experten der Wirtschaftskammer. Denn sie zeichneten Schuh mit dem „Kreativ in die Zukunft“-Preis in der Kategorie „Handwerk und Gestaltung“ aus.

Seit 2020 fertigt der gelernte Instrumentenbauer diese Barocktrompeten nach den Originalvorgaben historischer Musikinstrumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert in Handarbeit an. Einen großen Wert legt er neben der originalgetreuen Bauweise auch auf einen möglichst historischen Klang des Instruments, der aber auch für heutige Ohren angenehm sein muss. Schuhs Instrumente sind bereits in vielen heimischen Orchestern wie den Wiener Symphonikern und in der Wiener Staatsoper im Einsatz.

Zunächst habe er in erster Linie Instrumente für sich selbst bauen wollen, da der Markt mit Barockinstrumenten sehr klein ist bzw. in Österreich kein Blechblasinstrumentenerzeuger auf Barockinstrumente spezialisiert ist. Dann habe ihn der international anerkannte Barocktrompeter Wolfgang Gaisböck ermuntert, Barocktrompeten für den Verkauf zu bauen – damit begann der große Aufschwung.

Schuh-Trompeten auch international gefragt

In kurzer Zeit bezogen Musiker der Wiener Symphoniker, der Volksoper Wien, der Wiener Staatsoper und Professoren von der MUK-Wien, der Bruckneruni Linz sowie die Musikuniversität Wien Instrumente aus Schuhs Werkstatt. Es folgten dann Instrumentenbau-Workshops und Lehrveranstaltungen für Studenten in seiner Werkstatt in Langau. „Im Frühjahr gingen dann auch Instrumente nach Slowenien, Mexiko und Deutschland“, ist Schuh auf erste internationale Verkäufe stolz.

Den Preis sieht er auch als große Anerkennung für den Instrumentenbau und das gesamte Gewerbe, das kaum noch jemand erlerne und das kaum noch jemand vermitteln könne. „Es ist eine große Freude, wenn man auch als Einzelunternehmer großen Erfolg und Anerkennung mit seiner Arbeit schaffen kann“, sagt Schuh, für den es immer noch „unfassbar“ sei, was in den vergangenen beiden Jahren in den drei kleinen Räumen seiner Werkstatt entstanden ist. Und das alles in seiner Freizeit: „Andere legen sich um 21 Uhr vor den Fernseher. Ich gehe in meine Werkstatt und baue Instrumente. Für mich ist das ein Ausgleich zu meinen anderen Tätigkeiten.“

Dank des Verständnisses der Familie (am Bild Gattin Viktoria und der jüngste Sohn Clemens) kann sich Harald Schuh seiner Instrumentenbau-Leidenschaft widmen. Foto: Josef Bollwein

Was am Instrumentenbau noch einzigartig sei?

„Man kann damit doppelt Freude schenken. Die Instrumente erfreuen zuerst den Musiker selbst, und dann den Zuhörer“, sagt Schuh. Und das wichtigste: „Ohne dem großen Verständnis meiner Frau Viktoria wäre das alles nicht möglich.“

Lob für Schuh gab es auch von WK-Präsident Wolfgang Ecker. Niederösterreich brauche solch kreative, innovative und tatkräftige Vorzeigebetriebe, denn: „Sie sind ein entscheidender Faktor für den weiteren Erfolg unseres Wirtschaftsstandorts.“

Ein Vorbild

