„Langau ist weit über die Gemeindegrenzen bekannt für sein reges Vereinsleben, den Zusammenhalt und das gute Miteinander. Ein wichtiger Teil davon war, ist und bleibt ,unser WILLI‘“, schreibt Bürgermeister Franz Linsbauer in seinem Vorwort zur Festschrift „40 Jahre WILLI“, der Monatszeitschrift „Was In Langau Los Ist“.

Der „WILLI-Postler“, gezeichnet von Reinhard Mayerhofer, bringt die beliebte Zeitschrift in die Haushalte. WILLI

„Geboren wurde WILLI im Frühjahr 1980 eigentlich aus der Not heraus“, erzählt Reinhard Mayerhofer, wie Fritz und Hermann Prand, Dietmar Haller, der vor Kurzem viel zu früh verstorbene Josef Matzinger, Günther Kühlmayer und Robert Schmutz ein „Mann der ersten Stunde“. Als Bildungs- und Heimatwerk-Leiter suchte er nach einer Möglichkeit, nicht nur seine Veranstaltung der Bevölkerung anzukündigen. Mit der Laienspielgruppe Langau hatte er sofort einen Partner gefunden und in Kühlmayer die treibende Kraft für das Projekt.

Die Texte wurden mit einer Schreibmaschine geschrieben, die Grafiken von Mayerhofer, von dem auch das Logo stammt, händisch gezeichnet, Titel mit Rubbelbuchstaben angefertigt. Die ersten Jahre wurden die Seiten kopiert und dann jeweils am Freitag vor dem ersten Sonntag des Monats sortiert und „gehaftelt“, ehe die Zeitschriften – gemeinsam mit dem Kirchenblatt – verteilt wurden. „Der Freitagabend vor dem Ersten im Gasthaus Lenz war ein Termin, der einfach zu unserem Leben gehörte – und noch dazu ein guter Grund, ins Wirtshaus zu gehen“, schmunzelt Mayerhofer.

Wurden zu Beginn etwa 300 Exemplare hergestellt, die in die Haushalte von Langau und Hessendorf gebracht wurden, sind es heute über 700, wovon 260 an „Auslands-Langauer“ in ganz Österreich und sogar bis nach Deutschland und Tschechien verschickt werden. Und eines gar nach Alaska …

Pfarre, Gemeinde und Vereine eingebunden

Seit 40 Jahren sind im WILLI verlässlich alle relevanten Termine von Veranstaltungen der vielen Vereine zu finden, ein „Blick zum Nachbarn“ darf ebenso nicht fehlen wie Rätsel, Gedichte oder ein NÖN-Rückblick. Denn, so sagen die Verantwortlichen, erst wenn es im WILLI steht, hat es wirklich stattgefunden. In der Jubiläumsausgabe sind so gut wie alle Vereine zu finden, die sich dort – bedingt durch Corona heuer nur in geringerem Umfang – präsentieren.

Das WILLI-Team scheute in den Anfängen keine Arbeit, um die Monatszeitschrift zu finanzieren. So versuchten sich Reinhard Mayerhofer, Robert Schmutz und Josef Matzinger (von unten nach oben) sogar als Erntehelfer und sammelten Stroh. Die Langauer Landwirte spendeten gern, nur wie der Anhänger beladen wurde, fand nicht ihre Zustimmung. WILLI

Und selbstverständlich darf auch ein Blick auf die Anfänge nicht fehlen inklusive einer Erinnerung, als man zur finanziellen Unterstützung die Landwirte bat, Stroh zu spenden, das man dann verkaufte.

Von Beginn an mit dabei war auch die Pfarre, jeden Monat findet sich auf den entsprechenden Seiten die Messordnung und Gedanken speziell zu den Hochfesten der Kirche. Erst später fanden auch die Gemeindenachrichten den Weg in die Monatszeitschrift. Wie überhaupt die Gemeinde diese Zeitung bestens unterstützt, indem sie das Papier bereitstellt, mit dem nicht mehr der Kopierer, sondern eine moderne Farbdruckmaschine „gefüttert“ wird, aus der der fix-fertige WILLI kommt. Sortieren und Hafteln muss man nicht mehr, außerdem gibt es leider auch das Gasthaus Lenz nicht mehr …

Nächste Generation ist schon am Werk

Das derzeitige WILLI-Team, fotografiert im Frühsommer 2020: Reinhard Mayerhofer, Fritz Prand, Robert Schmutz, Dietmar Haller, Daniel Mayerhofer, Franz Lobenschuß (Fenster v. l.), Franz Linsbauer, Elfi Freundorfer, Anita Fiedler, Claudia Hainschwang, Annemarie und Heribert Reiß, Andreas Brandtner, Ewald Brunmüller, Martina Lasar (hinten v. l.), Trude Neunteufl, David Eidher, Julia Kielmayer, Magdalena und Matthias Andre und Gisi Prand (vorne v. l.). WILLI

„Die Zeitung finanziert sich selbst“, weiß Mayerhofer, „die Werbung bringt nur marginale Einnahmen, wir sind auf Spenden angewiesen, mit denen wir die Druckkosten und den Versand bezahlen. Dankenswerterweise stellt uns die Gemeinde auch seit Jahrzehnten schon einen Raum in der Volksschule zur Verfügung und übernimmt Strom- und Heizkosten.“

Dass WILLI auch das nächste Jahrzehnt schafft, dafür garantiert Mayerhofers Sohn Daniel. „Die nächste Generation ist im Einsatz. Er findet sich im digitalen Zeitalter viel besser zurecht als wir“, so der stolze Vater. „Aber auch seine modernere kreative Einstellung hilft uns, die schon etwas eingerosteten Strukturen zu überwinden.“

Wer den Jubiläums-WILLI zugesendet haben will, möge eine Mail an willi@langau.at senden oder bei Reinhard Mayerhofer ( 0664/73533280) anrufen.