Vor 30 Jahren begann mit dem Fall des Eisernen Vorhangs auch für den Bezirk Horn eine neue Ära. Gemeinden und Vereine streckten die Fühler zur Zusammenarbeit ins Nachbarland aus. Ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Zusammenarbeit gerade auf musikalischem Gebiet voranzutreiben, ist der Verein „Musik ohne Grenzen“, der in Langau sein zu Hause hat.

Mit einem dichten Programm an Veranstaltungen und Workshops will der Verein im heurigen Jubiläumsjahr die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter intensivieren, wie Schriftführer Harald Schuh erzählt.

Böhmisch-mährische Blasmusik-Tradition wichtig

Besonders wichtig ist es dem Verein, der 2002 gegründet wurde, die böhmisch-mährische Blasmusik-Tradition, die – der allgemeinen „Vertrachtung“ auch des Waldviertels zum Trotz – auf die Musiktradition des Waldviertels wesentlich größeren Einfluss hat als die alpenländische, zu erhalten. „Für uns erfolgt heuer der Startschuss zur nächsten Etappe in der Entwicklung des Vereins“, kündigt Schuh an.

Der Verein wolle nicht nur größer werden, sondern auch mehr Menschen die Gemeinsamkeiten der Musik-Traditionen auf beiden Seiten der nun offenen Grenze näherbringen. Es gehe dem Verein darum, die heimische, aber auch die tschechische Musikerszene zu fördern, Menschen aus beiden Ländern zusammen zu bringen und die Musiker beider Seiten miteinander zu vernetzen.

Dabei will der Verein auch zur regionalen Zusammenarbeit der Musikschulen auf beiden Seiten beitragen und als „Drehscheibe“ für die einzelnen Musikschulen, Gruppen, Orchester und Künstler dienen. Unterstützt wird der Verein in seinen Bemühungen intensiv von der Marktgemeinde Langau, aber auch von der Stadtgemeinde Daice auf tschechischer Seite.

Erstes Highlight im heurigen Jahr ist der Wald4tler Brass-Worskshop mit Franz Posch für Akkordeon, Gitarren, Holz- und Blechbläser sowie der Böhmisch-Mährische Workshop mit Musikern der Blaskapelle Gloria am 9. März im Musikerheim in Langau. An diesem Tag gastieren auch Franz Posch gemeinsam mit Musikanten der Region und die Blaskapelle Gloria mit Konzerten in der Freizeithalle.

Dirigenten-Workshop für Zusammenarbeit

Dass die Workshops sich immer größerer Beliebtheit erfreuen, ist für den Verein der Beweis, dass man auf das richtige Konzept setze. Besonders erfreulich: „Heuer sind auch schon viele Teilnehmer aus unserer Region angemeldet“, freut sich Schuh. Aufgrund des großen Andrangs wurde mit Star-Tubist Jon Sass auch ein weiterer Top-Dozent für den Workshop engagiert.

Im Sommer ist ein weiterer regionaler Workshop für Holz- und Blechbläser geplant, im September soll dann ein einjähriger Dirigenten-Workshop gestartet werden. „Hier wollen wir, dass Dirigenten aus Österreich und Tschechien gemeinsam mit Profi- und Amateur-Orchestern aus beiden Ländern gemeinsam arbeiten“, beschreibt Schuh.