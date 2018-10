Über 16.700 Besucher wurden im ganzen Land gezählt, mehr als 900 allein in der Nostalgiewelt. Aber auch das Krahuletzmuseum und die Gilli-Mühle in der „Krahuletzstadt“ und in der näheren Umgebung das Eisenbahn- und Heimatmuseum Grafenberg sowie das Steinmetzhaus Zogelsdorf lockten viele Interessierte an. In die Horner Museen kamen 550 Gäste, in das Zeitbrücke-Museum Gars hast hundert.

