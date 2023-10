Museen im Bezirk Horn waren wieder Anziehungspunkte

Bereits zum 23. Mal fand die auf Initiative des ORF ins Leben gerufene „Lange Nach der Museen statt. Und die bescherte auch dem Museum Horn eine erfreuliche Bilanz. Mit 644 Besuchern war es das Best besuchte Haus gefolgt vom Karikatur Museum Krems mit 338 Gästen und der Landesgalerie NÖ mit 333 Besuchern.

Horn: „Horner Schätze“ vor dem Vorhang

In Horn bastelte etwa Karina Witzer mit den jüngsten Besuchern bereits am Nachmittag in der Kulturparkhalle. Mit der Eröffnung der Mikroausstellung „Horner Schätze“ aus der Sammlung von Karl Steinhauser startete das Team des Museum Horn in den Abend. Sonderführungen, Gerätevorführungen, Lagerfeuer mit Schlagermusik forderte das Engagement der ehrenamtlichen Helfer. Martin Kranzler verwöhnte die Besucher kulinarisch und sorgte für ein „Sauberhaftes Fest“. „Das volle Haus motiviert, man sieht, wie hungrig die Menschen nach Kultur sind“, meinte Bürgermeister Gerhard Lentschig. Auffallend war, dass viele Nachtschwärmer aus anderen Bezirken zum Streifzug durch das Museum anreisten. Wolfgang Andraschek begeisterte mit seinen Führungen durch die Bilderausstellung „So sehen Künstler Horn“ und Taschenlampenführung für das junge Publikum. Heide Manoutschehri stand mit ihrem Team in der Textilausstellung des Museum den Gästen „Rede und Antwort“, wobei auch die Arbeitsbereiche der Frauen zur Sprache kamen. Zu den Highlights der Langen Nacht zählt zweifellos das Druckereimuseum Berger, wo bis spät in den Abend im Halbstunden-Takt gut besuchte Führungen stattfanden. Renate Luser, Annemarie Schlögl und Maria Allinger betreuten das Kuchenbuffet. Im Garten dampften und pfauchten die landwirtschaftlichen Fuhrwerke unter dem „Kommando“ von Matthias Hutecek und Reinhard Hörmansdorfer. „Der Erfolg bestätigt, dass die Initiative der Museumsnacht mittlerweile fix im kulturellen Leben verankert, ist“ bestätigte Gilbert Zinsler, Obmann des Museumsvereins. Die Kuratoren- Familienführungen gaben tiefen Einblick in die Ausstellungen und rundeten den kurzweiligen Abend ab. Bis spät in die Abendstunden fanden Traktorrundfahrten statt.

Region Eggenburg: Drei Häuser geöffnet

Bei der „Lange Nacht der Museen“ in Eggenburg zeigten sich viele junge Besucher an der Museumskultur interessiert. Bereits zum 23. Mal nahm das Krahuletzmuseum unter der Leitung von Gerhard Dafert, Obmann der Krahuletzgesellschaft, und Museumsdirektorin Susanne Stökl an dem Event teil. Egal ob jung oder älter, mobil oder nicht, bei der Langen Nacht der Museen gab es im Krahuletzmuseum, der Gilli Mühle und dem Zogelsdorfer Steinmetzmuseum mit der Bilderausstellung von Eva Hofbauer und Marianne Nödl für jedermann etwas. In der Gilli Mühle stand der Abend im Zeichen der Bio Öl-Produktion samt Verkostung. Nicole Gilli führte durch den traditionellen Familienbetrieb und meinte: „Man kann Regionalität in Flaschen füllen.“ Die neu gestaltete Bronze-Schmiede in der Dauerausstellung Bronzezeit des Krahuletzmuseum eröffneten Susanne Stökl und Gerhard Dafert. Im Anschluss konnten die Besucher unter dem Motto „Neue Welten entdecken“ den Bronzeguss archäologischer Objekte hautnah miterleben. Kuratoren-Führungen zu den Sonderausstellungen „Unter dem Schutz des Heiligen Ambrosius. Die Lebzelterei und Kerzenzieherei Schmid in Maissau“ mit Martin Schmid und „Ein Leben für die Botanik mit Franz Fischer, Botaniker, Künstler, Obmann der Krahuletz-Gesellschaft“ mit Burghard Hausleithner rundeten den Abend ab. Als Publikums-Hit erwies sich die umfangreiche geologische, paläontologische und archäologischen Sammlung, die einen breit gefächerten Zugang zur Natur- und Kulturgeschichte im nordwestlichen NÖ widerspiegelt. Auf Nachschwärmer wartete bei den außergewöhnlichen Öffnungszeiten neben den Sonderausstellung, Musik und Cocktails.

Altenburg: Führungen und Orgel-Schwerpunkt

Die ORF-Lange Nacht der Museen hat sich auch im Stift Altenburg großen Zuspruchs erfreut. Bei mystischer Waldviertler-Atmosphäre haben viele Nachtschwärmer die jährlich einmalige Chance genutzt, die spannendsten Ecken des Benediktinerstifts bei Nacht zu erkunden. Nicht nur in den Führungen, sondern auch individuell im eigenen Tempo waren zahlreiche Gäste unterwegs – darunter auch viele Kinder, deren Highlights die Schwerpunkt-Tour zum heurigen Geburtstagskind im Stift Altenburg war – zur berühmten Pfliegler-Orgel, die 250 Jahre alt geworden ist. Stiftskapellmeister Martin Wadsack hat dabei fachkundig und zugleich kindgerecht Einblick in das majestätische Instrument gegeben.

Röschitz: Oldtimer als Anziehungspunkte

Mit 70 Gästen gut besucht war auch das Raritäten Privatmuseum in Röschitz. Kurz nach Mittenacht haben sich die auch letzten Gäste auf dem Heimweg gemacht. Der Stopel (Steyr-Opel) aus 1932 war ein Hingucker. Der Wagen musste von 1945 bis 1947 dem damaligen Amtsarzt als Dienstauto in der BH Hollabrunn zur Verfügung gestellt werden. Sepp Francan kam aus Eggenburg zu seinem Oldie ins Museum. Die drei Buben, Emil, Jan und Paul, hatten Spaß auf der KTM Ponny 1 Deluxe Spezial aus 1960, zu posieren.

Gars: Vernissage und Lesung

Im Garser Zeitbrücke-Museum fand die Vernissage der Künstlerin Franka Lechner, die dieses Jahr den Würdigungspreis des Landes Niederösterreich für ihr Lebenswerk erhalten wird, mit anschließender Lesung statt. Lechner, die für ihre lyrischen Arbeiten bereits 1989 den Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich für Literatur erhielt, weist in ihrem Schaffensrepertoire neben dem Schreiben Weberei, Malerei und Textilkunst auf. Sie hat mehrere Veröffentlichungen und an vielen internationale Ausstellungen teilgenommen. Im vollen Saal anwesend waren auch Bürgermeister Martin Falk, die Gemeinderäte Gerald Steindl, Robert Schneider, Susanna Klima und Schauspielerin Anne Bennent.