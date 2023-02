Schule will noch mehr Mädls

Werbung

Mit einem neuen Projekt will die Landesberufsschule Eggenburg ihre Attraktivität für weibliche Schülerinnen weiter ausbauen. Auf Initiative von Cornelia Grillmayer, der Schulsozialarbeiterin an der LBS Eggenburg, entstand so das Mädchenprojekt zum Thema „Fitness und innere Balance“, um einerseits das gemeinschaftliche Gefühl und den Austausch untereinander klassenübergreifend zu fördern und andererseits, um Körper und Geist zu stärken. „Die Mädchen waren mit so großer Begeisterung und Freude dabei, sodass wir sicherlich eine Fortsetzung im nächsten Lehrgang planen“, strahlt Grillmayer nach dem erfolgreichen Auftakt.

Jeden Jahrgang schon bis zu 25 Schülerinnen

Generell wird der Anteil an Mädchen in der Schule immer höher. Zwischen 20 und 25 Mädchen werden jeden Lehrgang beschult und erlernen somit den Lehrberuf der KFZ-Technikerin oder der Karosseriebautechnikerin, berichtet die neue Direktorin Belinda Kalab.

Kürzlich fand die Eröffnung des generalsanierten Schülerwohnhauses statt, welches top ausgestattet und sehr ansprechend geworden ist (die NÖN berichtete). „Unsere Schülerinnen und Schüler fühlen sich hier äußerst wohl und schätzen die neue Umgebung sehr“, freut sich Kalab aufgrund vieler positiver Rückmeldungen. Ihr ist es ein großes Anliegen, den Fokus auch verstärkt in den Freizeitbereich zu legen und die Schülerinnen und Schüler „weg vom Handy zu bringen“, auch dahingehend war das Projekt ein voller Erfolg.

