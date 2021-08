Um den Verstorbenen trauern nicht nur Gattin Anna und die Söhne Hannes und Gerald mit Familien – Tochter Sandra ist ihm schon vor Jahren vorausgegangen –, sondern viele Freunde und Wegbegleiter im Ort, in der Stadt und im Bezirk. Die Begräbnisfeier findet am Freitag, 20. August, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Mödring mit anschließender Urnenbeisetzung statt.

Engagement für Familie, Stadt und SPÖ

Geboren am 20. März 1947 in Mödring erlernte er nach der Volks- und Hauptschule in Horn den Beruf des Schriftsetzers bei der Firma Berger, nach der Schließung des Werks II war er bis zu seiner Pensionierung bei der Arbeiterkammer NÖ als Betriebskassenprüfer tätig. Seine besondere Fürsorge galt der Familie, seine Leidenschaft waren Fußball, Kartenspielen, Urlaub in Kärnten (nie ohne sich die Horner NÖN nachsenden zu lassen), seine Geselligkeit, sein Frohsinn und seine Freundlichkeit waren legendär.

Ebenso sein Engagement für die Stadtgemeinde und die SPÖ: Adolf Pucher war insgesamt 33 Jahre als Gemeinde- bzw. Stadtrat tätig. Von 1995 bis 2007 und auch nach seiner Wiedereinberufung im Jahr 2012 war er bis 2015 Vorsitzender des Ausschusses für Öffentliche Einrichtungen. Mit viel Bedacht auf das Budget der Gemeinde konnte er dennoch eine große Anzahl an Projekten umsetzen. Seinen großen Tatendrang bewies er in sämtlichen Angelegenheiten um das Museum, des Vereinshauses, der öffentlichen Beleuchtung und um den Friedhof. Auch wenn sich seine Meinung und die seiner Partei nicht immer mit jener der Mehrheitsfraktion deckte, trat er immer für das Miteinander ein. Seine Arbeit wurde mit der Verleihung des Ehrenrings gewürdigt.

Erinnerungen eines Freundes

Sehr persönliche Worte ließ Jürgen Rochla, ehemals Vorsitzender der SPÖ Horn, der NÖN anlässlich des Ablebens deines väterlichen Freunde Adolf Pucher zukommen:

"Adi war mir ein Freund, Wegbegleiter, Berater und die gute Seele der SPÖ Horn. Ich kann mich gut an die vielen Gespräche mit ihm erinnern. In meiner aktiven Zeit als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und SPÖ Vorsitzender verging fast kein Tag, an dem ich nicht mit Adi persönlich oder telefonisch gesprochen hatte. Adi, der fast 35 Jahre dem Gemeinderat angehörte, verfügte über viel Erfahrung und Wissen in Bezug auf Gemeinde- und Parteiarbeit. Wenn ich also mit einer „neuen“ Idee anrauschte, so kam von ihm des Öfteren: „Burli, des hom wir scho gmocht, do worst du no ned a moi in Planung!“. Generell begleitete mich seine Ansprache mit "Burli" die gesamte Politikerlaufzeit. „Burli, scheiß die ned au….!“ war ein Klassiker in fast jeder Fraktionssitzung.

Auch seine typische Haltung – sitzend, Hand vor dem Mund, Zeigefinger zur Nase gestreckt, nachdenkend - werde ich nie vergessen.

Unsere Wege kreuzten sich zum ersten Mal 1998 bei einer Stadtausschuss-Sitzung. Ich war zum ersten Mal bei einer derartigen Sitzung und hörte Schreiduellen von den "Alt-Sozis" wie Fellhofer, Hable, Geitzenauer, Gruber, Hofbauer oder Herz zu. Adi dagegen war nicht dafür bekannt zu explodieren, er war es, der durch messerscharfe Kommentare die Sitzung beruhigte und meist alle so auf einen gemeinsamen Nenner brachte.

Viel mehr Emotionen zeigte er aber auf dem Sportplatz. Kein Heimspiel des SV Horn, ohne Adi Pucher. Immer bei der Nordtribüne stehend buhte, pfiff und schimpfte er auf den meistens falsch pfeifenden Schiri und auf die gegnerische Mannschaft. Er war ein Vollblutfan der Horner. Der Freitagabend – da konnte auch eine Ausschusssitzung nichts daran ändern – war fix für den SV Horn reserviert.

In der Gemeinderatsstube war er stets bemüht, gemeinsame Lösungen für die Hornerinnen und Horner zu finden. Parteipolitisches Hickhack war ihm fremd, wenngleich er in fast jeder Sitzung mit witzigen Kommentaren in Richtung der „Schwarzen“ für Lacher sorgte. In den Stadtrats-Sitzungen (damals durften wir noch während der Sitzung rauchen), qualmten Adi und einige weitere Stadtratskollegen den kleinen Sitzungssaal zu. Adis oft sehr treffenden Meldungen, waren erfrischend, konnten die Luftqualität aber nicht verbessern.

Adi erhielt 2010 den Ehrenring der Stadtgemeinde Horn – da er von 1980-2010 durchgängig als Gemeinde- und Stadtrat in der Gemeindestube vertreten war. Mir zuliebe kam aber Adi nach zwei Jahren Pause wieder zurück in den Gemeinderat und blieb bis Ende 2015. In diesen 35 Jahren hat sich Horn stark verändert und zweifellos trug Adi Pucher zur positiven Entwicklung unserer Stadt bei.

Er war aber auch Ehemann, Vater und Großvater. Und der Schicksalsschlag 2014, als seine Tochter Sandra viel zu früh verstarb, haftete ihm bis zu seinem Tod an. Glücklich war er dann, wenn seine Enkelkinder bei ihm waren. Auch bei seinen regelmäßigen Schnapser-Runden im Gasthaus Maurer, und später im Dorfgemeinschaftshaus, konnte er seine gesellige Seite zeigen.

Adi du warst mir ein echter Freund. Nun bist du irgendwo da oben bei deiner Tochter und schaust mit der Hand vorm Mund, den Zeigefinger bei der Nase nach oben gestreckt, auf uns herab.

In tiefer Verbundenheit und Freundschaft, lieber Adi! Ich werde dich nie vergessen!"