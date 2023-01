Horner Projekt „100 Jahre Niederösterreich“

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Mit dem Slogan „Ein Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft“ wurde 1986 geworben, damit Niederösterreich endlich eine eigene Hauptstadt bekam, nachdem es durch das Trennungsgesetz vom 1. Jänner 1922 ein souveränes Bundesland geworden war – daher feierten wir im Jahr 2022 „100 Jahre NÖ“.

Die Geschichtsklassen an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, der Fach- und der Handelsschule von Agnes Wagner beschäftigten sich mit dem Thema. Sie hatten die Aufgabe, ihre Eltern und Großeltern zu interviewen. Aus diesen Erinnerungen wurde ein Buch zusammengestellt. Unfassbar war die Entwicklung, die alleine in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat.

Entsetzen über Stellung der Frau in den 70er-Jahren

Viele Eltern und Großeltern meinten, dass die Welt damals nicht so stressig gewesen sei wie heute mit den vielen digitalen Möglichkeiten. Mit Staunen hörten die Schülerinnen und Schüler Berichte über nur zwei TV-Programme und über Vierteltelefone mit Wählscheibe, wo man warten musste, bis die anderen Teilnehmer fertiggesprochen hatten. Die Mädchen waren entsetzt von den geringen Berufsmöglichkeiten für Frauen, davon, dass sie bis in die 70er Jahre ihre Ehemänner um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie einen Job annehmen oder ein Bankkonto eröffnen wollten. Zur Sprache kam auch die Furcht vor dem Eisernen Vorhang, und ein Schüler erzählte sogar von einer geglückten Flucht aus der damaligen Tschechoslowakei! Die Schülerinnen und Schüler betonten, dass Geschichte so wirklich interessant ist.

