Regionalität scheint der positive Trend in Zeiten von Corona zu sein. Produzenten hoffen nach den ersten schrittweisen Öffnungen auf große Nachfrage an ihren regionalen Produkten, aber es bleiben Unsicherheiten. Fehlende Abnehmer sind ein Symptom der Maßnahmen gegen Corona. Manche Landwirte mussten Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, anderen fehlen die ausländischen Hilfskräfte. Die Landwirtschaft hat noch dazu mit Trockenheit und Schädlingen zu kämpfen, denn schon vor der Coronakrise litt sie unter der Klimakrise.

Moderator Stephan Rabl wird Fragen aufgreifen wie: Wie erlebt die heimische Landwirtschaft die Krise? Können und dürfen die regionalen Lebensmittel-Produzenten wieder ihre Tore öffnen? Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Naturregion aus? Besteht eine entsprechende Nachfrage an heimischen Produkten?

Zu Gast sind:

Johannes Gutmann , Gründer und Geschäftsführer des Waldviertler Tee- und Gewürzherstellers „Sonnentor“ in Sprögnitz (Bezirk Zwettl)

Die Rubrik „Kommentare aus der Region“ fängt wieder Stimmen aus der Umgebung des Gastgeberortes Horn ein: Biohof Steinböck aus Frauenhofen, Fleischerei Ebner aus Irnfritz, Bio-Weingut Reinthaler aus Obermixnitz, Kürbiskernöl-Hersteller Steindl, zudem Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer sowie Robert Lochner, Gemeinderat und Vorsitzender im Horner Landwirtschaftsausschuss.

Stephan Rabl moderiert wieder: Der „*Szene Waldviertel“-Leiter initiierte das Social Media-Projekt „Im Weitblick“, das wöchentlich ausgestrahlt wird. Er und sein Team gestalten redaktionell die Sendung. Die technische Umsetzung übernimmt Werbepanorama. Die Sendung wird aus dem Campus Horn live übertragen: www.szenewaldviertel.at

Zuseher sind angehalten, sich vor oder während der Sendung aktiv zu beteiligen, etwa mit Fragen oder Wortmeldungen: imweitblick@szenewaldviertel.at