Ein Defi für Missingdorf

Er ist endlich da! Nachdem im Herbst beschlossen worden war, einen Defibrillator für Missingdorf anzukaufen, wurde das Gerät in der Vorwoche am Feuerwehrhaus unter dem Sirenenknopf in Missingdorf montiert.

Davor hatte es intensive Recherchen darüber gegeben, welches Gerät angekauft werden soll. Und das war gut so, denn das neue Gerät ist auf dem letzten Stand der Technik. „Es sagt einem an, was man zu tun hat, erklärt die gesamte Handhabe“, erzählt Ludwig Wurst, Obmann des Dorferneuerungsvereins. Angst, etwas falsch zu machen, braucht man also nicht zu haben, ergänzt Feuerwehr-Kommandant Gerald Krenn. Denn sogar den Stromschlag gibt das Gerät selbsttätig.

Die Anschaffung sei deshalb wichtig gewesen, weil man es bei einem Unfall etwa auf der Pulkautal-Straße gut gebrauchen könne. Die Kosten – das Gerät kostete etwa 2.300 Euro – teilen sich der Dorferneuerungsverein Missingdorf, die Freiwillige Feuerwehr Missingdorf und die Marktgemeinde Sigmundsherberg zu jeweils einem Drittel.

In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz wird am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr ein Informationsnachmittag im Feuerwehrhaus geboten, bei dem man die Handhabe des Gerätes erlernen kann.

