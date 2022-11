Frischer Wind bei Altenburger Sängerknaben

Werbung

Frischer Wind kommt derzeit in die Altenburger Sängerknaben. Und das tut dem traditionsreichen Knabenchor gut. Denn nach der Pensionierung von Maria und Ernst Kugler, die viele Jahre „Tag und Nacht für die Sängerknaben da waren“, wie der Horner Musikschulleiter Harald Schuh sagt, war nicht unbedingt mit einem Aufschwung zu rechnen.

Doch das neue Konzept trägt jetzt erste Früchte, erzählt Schuh. Die Buben erhalten jetzt unter der Woche jeweils Einzelunterricht über die Musikschule Horn. Am Freitag steht dann am Nachmittag der „Sängerknaben-Tag“ an. Die Buben werden von ihren Schulen geholt, ins Bundesschülerheim Horn zum Essen gebracht und dann geht‘s ab ins Stift Altenburg. Dort werden Chor- und Satzproben durchgeführt. Daneben bleibt aber genug Zeit für gemeinsames Spielen. Für Buben, die nicht in der Region wohnen, gibt es die Möglichkeit, die gesamte Woche über im Bundesschülerheim betreut zu werden.

Auch Projekt mit Chor mit Mädchen angedacht

Nachdem die Zahl der Sängerknaben in der Coronapandemie stark reduziert wurde, habe man zu Schulbeginn mit einem „kleinen Kern“ neu durchgestartet, sagt Schuh. Man habe sich große Mühe gegeben, die Sängerknaben wieder attraktiver zu machen. Stiftskapellmeister Martin Wadsack verbrachte im Rahmen des regulären Musikunterrichts dann Woche für Woche Stunden in den Volksschulen Horn, Frauenhofen und Gars. Und was das gebracht hat, das kann man sich am 3. Adventsonntag, 11. Dezember, im Stift Altenburg anhören.

Hier werden in zwei Konzerten (14 und 16 Uhr) neben den Sängerknaben – im Chor, in Ensembles und solistisch – und einem Orchester die Projektchöre aus den drei Volksschulen zu hören sein. Und dabei werden auch Mädchen gemeinsam mit den Sängerknaben singen. In der Musikschule Horn wird parallel zu den Sängerknaben auch ein Kinder- und Jugendchor geführt, in dem derzeit übrigens ausschließlich Mädchen mitsingen. Gemeinsame Projekte der Sängerknaben mit diesem Chor seien nicht ausgeschlossen, sagt Schuh: „Wir müssen da offener denken, auch wenn der traditionelle Knabenchor auch weiterhin im Vordergrund stehen wird.“

Zählkarten in der Horner Musikschule erhältlich

Insgesamt werden dabei knapp 150 Kinder mitwirken. Ob, und in welcher Form, dieses Projekt mit den Volksschulen weitergeführt wird, soll laut Schuh dann ab Ende Dezember evaluiert werden. Der Eintritt ist übrigens frei, Zählkarten zwecks Organisation erhält man in der Musikschule Horn.

