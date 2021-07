19 Jahre Jahre war Christoph Meinhard an der Polytechnischen Schule (PTS) Horn tätig, die letzten viereinhalb Jahre davon als Direktor. Nun wendet er sich einer neuen Aufgabe zu. Sein Nachfolger ist auch schon fix: Thomas Lederer wird die Leitung übernehmen.

Nach einem Jahr im Bezirk Amstetten und drei Jahren in Mistelbach kam Meinhard 2002 an die PTS und engagierte sich neben seiner Arbeit als Pädagoge auch in der Standesvertretung, war Junglehrervertreter, Obmann der Fachgruppe, in der Gewerkschaft, im Bezirksbetriebsausschuss tätig und 14 Jahre als Personalvertreter im Dienststellenausschuss, davon sechs Jahre als deren Vorsitzender. Diese Funktionen gibt er ebenso ab wie die Landeskoordination für PTS, wo er als Bindeglied zwischen den Schulen und der Bildungsdirektion fungierte.

Entscheidung gefallen. Warum er jetzt einen neuen Schritt wagt, nämlich als Personalvertreter im Zentralausschuss tätig zu sein, wo er für das Weinviertel zuständig sein wird? „Vorausschicken möchte ich, dass ich die Polytechnische Schule liebe, die Arbeit hat mir immer sehr gut gefallen, ich habe mit einem Super-Team gearbeitet und habe auch Thomas Lederer als meinen Nachfolger vorgeschlagen“, sagt Meinhard im NÖN-Gespräch. „Aber ich habe mir die Frage gestellt, was ich lieber mache. Obwohl ich gerne Lehrer und Direktor war, ist die Entscheidung zugunsten der Personalvertretung gereift und schlussendlich gefallen. Und die Horner Schule weiß ich in besten Händen.“

Voll Motivation. „Ich werde versuchen, mit der Motivation und dem Spirit, wie Christoph es vorgezeigt hat, mit dem Team weiterzuarbeiten“, streut Lederer Meinhard und seinen Kollegen Rosen. Der 41-Jährige ist in Dross wohnhaft, verheiratet und hat drei Kinder (5, 11, 16 Jahre). Nach Abschluss seines Lehramt-Studiums (Englisch, Geografie/Wirtschaftskunde) gab es keine Anstellung für ihn, weshalb er sich anderwertig orientierte und zum Radio kam, wo er bei 88,6 sowie bei HitFM und Radio Arabella (beide Male auch als Programmchef) wirkte und 2016 dann endlich eine Anstellung bekam, denn sein Ziel war es immer, als Lehrer zu arbeiten.

„Die Polytechnische Schule und Horn waren kein richtiger Begriff für mich“, gesteht er, „aber schon nach kurzer Zeit habe ich gesehen, dass diese Schule zu mir passt.“

Schule hat „enorme Entwicklung“ gemacht. Lederer unterrichtet(e) den Fachbereich Handel und Büro, sein Steckenpferd sind Berufsorientierung und Politische Bildung, wo er seine Erfahrung aus seinem früheren Beruf einbringen kann und will. Sein Blick in die Zukunft ist hoffnungsfroh: „Wir sind eine Schule, die eine enorme Entwicklung durchgemacht hat, die auf gutem Kurs ist. Und das werden wir gemeinsam fortsetzen. Ziel muss es sein, dass die Leute erkennen: Die Polytechnische Schule ist der beste Weg, sich auf einen Beruf vorzubereiten.“