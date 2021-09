Mit einer besonderen Geste ehrten Wegbegleiter Günter Wieland, der, wie die NÖN berichtete, am 22. Juli überraschend im 80. Lebensjahr verstorben ist. Seine Kameraden aus der Lehrer-Fußballmannschaft legten an seinem Grab einen Kranz nieder, da sie aus terminlichen Gründen nicht am Begräbnis hatten teilnehmen können.

Dabei blickten sie auch auf die Geschichte der Lehrer-Spielgemeinschaft zurück. Im Schuljahr 1968/69 fand sich eine bunt zusammengewürfelte Truppe, bestehend aus Lehrern und einigen Professoren des Bezirkes Horn, auf dem Sportplatz Hopfengarten ein, um sich hier auf dem grünen Rasen mit den Hobbyfußballern der Bezirkshauptmannschaft im sportlichen Wettstreit zu messen. Daraus resultierte die Idee von Udo Karner, eine Lehrer-Fußballgemeinschaft zu gründen. Gründungsmitglied war unter anderen auch Günther Wieland. Der Initiator und ständig treibende Motor ist unbestritten der Union LSG-Manager und Teamchef der Spielgemeinschaft, Udo Karner. „Günther Wieland war nicht nur Gründungsmitglied, sondern auch mit mehreren Hundert Spieleinsätzen und 19 Toren ein aktiver Teamplayer“, strich Karner die Verdienste Wielands um das Team hervor. Mit einer Gedenkminute und einem Gebet sowie der Niederlegung des Kranzes ehrten die ehemaligen Mannschaftsmitglieder den Verstorbenen.