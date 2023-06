Eggenburger Schüler sind Auto-Europameister

Die Freude in der Landesberufsschule Eggenburg ist riesengroß. Die beiden Schüler Simon Hirtl und Manuel Ebner holten sensationellen den ersten und den zweiten Platz beim internationalen Lehrlingswettbewerb „Car Mechanic Junior“. Dieser Bewerb wurde heuer nach drei Jahren Pandemie-Pause erstmals wieder ausgetragen. Organisiert wurde er von der Eggenburger Partnerschule in Brünn.

Die beiden jungen Kfz-Techniker setzten sich dabei gegen Teams aus Tschechien, Frankreich, Litauen, Nord-Mazedonien, Slowenien, Polen, Türkei, der Slowakei und der Schweiz durch. Dabei überzeugten Manuel Ebner, der in der Filiale des Lagerhauses Zwettl in Ottenschlag ausgebildet wird, und Simon Hirtl, der seine Ausbildung ebenfalls beim Lagerhaus in Wolfpassing absolviert, mit grandiosen Leistungen. Auch der Sieg in der Einzelwertung ging mit Simon Hirtl an Österreich, Manuel Ebner schrammte als vierter knapp am Einzel-Podest vorbei.

Der Bewerb gliederte sich in einen theoretischen Teil mit 100 Fragen zur Kfz-Technik in englischer Sprache und in einen praktischen Teil, in dem Problemstellungen in verschiedenen Stationen zu bewältigen waren.

Voll des Lobes über ihre Schüler zeigte sich LBS-Direktorin Belinda Kalab. „Durch solch großartige Erfolge wird bestätigt, dass das duale Ausbildungssystem, also die Ausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule, eine fundierte und solide Ausbildung bietet“, sagte sie.