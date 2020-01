Gebietsbäuerin Eva Kainrath freute sich dabei auch über den Besuch von Rudolf Reisenbereger von der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Hollabrunn. „Was die Anmeldungen betrifft, so ist in der LFS Hollabrunn ein Aufwärtstrend im landwirtschaftlichen Bereich zu verzeichnen“, schilderte Reisenberger und informierte über den Standort. So soll die LFS zu einem Zentrum für Fleischproduktion und -verarbeitung werden.

Kainrath beleuchtete aktuelle Themen in der Landwirtschaft, Maria Hagmann referierte über „Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz im Biogarten.“ Die „Schutzimpfung“ stand im Mittelpunkt des Referates von Allgemeinmedizinerin Susanna Oppeck.

Die Singgruppe der Bäuerinnen unter der Leitung von Paulus Faimann umrahmte das Programm. In den Pausen verwöhnten die Gemeindebäuerinnen mit köstlichen Mehlspeisen die Gäste. Der Reinerlös kommt den zahlreichen Aktivitäten des Vereins der Bäuerinnen zu Gute. Zufrieden zeigte sich Kainrath mit ihrem Team: „Alles in allem war der Tag der Bäuerin wieder eine gelungene und lehrreiche Veranstaltung.“ Langjährige Mitglieder erhielten Ehrungen und Auszeichnungen überreicht.