„Es war einfach nur geil“ – mit dieser Aussage blickte Sascha Plessl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Japons auf das abgelaufene Wochenende zurück. Denn das stand in Japons ganz im Zeichen der Feuerwehren. Zunächst ging am Donnerstag der 133. Abschnittsfeuerwehrtag des Abschnitts Geras in Japons über die Bühne, dann sorgten am Samstag die Wettbewerbsgruppen aus dem Bezirk Horn für jede Menge Spektakel beim 47. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb und dem 12. Feuerwehrjugendleistungsbewerb des Bezirks Horn, ehe am Sonntag der „Feuerwehr-Marathon“ mit Festmesse, Frühschoppen und Fahrzeugsegnung seinen Abschluss nahm.

Neue Einsatbekleidung für Atemschutzgeräteträger

Gesegnet wurden am Sonntag aber nicht nur die Einsatzfahrzeuge, sondern auch die neue Einsatzbekleidung, die für die Atemschutzgeräteträger angeschafft wurde. „Wir wollen, dass unsere Mitglieder bei ihren Einsätzen auf die bestmögliche Ausrüstung zurückgreifen können“, meinte Kommandant Plessl, dessen Wehr nach der Sanierung des FF-Hauses und der Adaptierung des Löschteichs in den vergangenen Jahren nun weitere 6.000 Euro in die Sicherheit der Mitglieder – und damit in die der Bevölkerung – investiert hat.

Was die Feuerwehren des Bezirks zu leisten im Stande sind, davon konnte sich die Bevölkerung am Samstag bei den 47. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerben der Abschnitte Eggenburg, Gars, Geras und Horn überzeugen. Insgesamt traten Wettkampfgruppen von 44 Wehren aus dem Bezirk Horn und neun Wehren aus anderen Bezirken an. Im besonders spannenden Parallelbewerb setzte sich die FF St. Marein mit der Spitzenzeit von 33,23 Sekunden, in denen der Löschangriff fehlerfrei vorgetragen wurde, vor Poigen und Rothweinsdorf durch.

Weikertschläger Stolz auf die neue Einsatbekleidung der Feuerwehr Japons zeigten sich Feuerwehrjurist Johann Steininger und Kommandant Sascha Plessl.

Im Bewerb des Bezirksfeuerwehrkommandos gelang Neukirchen mit 420,49 Punkten der souveräne Sieg vor Altenburg 1 und Straning. Besonders spannend und auf hohem Niveau ging es im AFKDO Horn zu: In Bronze setzte sich Rothweinsdorf mit 400,19 Punkten knapp vor St. Marein (398,17) durch. Silber holte sich ebenfalls Rothweinsdorf. Die weiteren Siege gingen im Abschnitt Eggenburg an Kattau (Bronze) und Kainreith (Silber), im Abschnitt Gars an Altenburg 2 (Bronze) und Zitternberg (Silber) und im Abschnitt Geras an Sallapulka 1 (Bronze) und Sallapulka 2 (Silber).

Stolz, dass schon am Donnerstag knapp 180 Mitglieder der Wehren aus dem Abschnitt Geras dabei waren, als einige ihrer Kameraden für ihren freiwilligen Dienst bei den Feuerwehren ausgezeichnet wurden, zeigte sich Abschnittskommandant Franz Krehan. Herausragend dabei: Franz Hummel von der FF Schweinburg wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Mit Feuerwehrjurist Johann Steininger (FF Japons, Verdienstzeichen 2. Klasse), Rot-Kreuz-Bezirkskommandant Harald Dworak (FF Drosendorf, Verdienstzeichen 3. Klasse) und Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Bruno Pind (FF Zissersdorf, 40 Jahre) waren auch einige „Promis“ unter den Ausgezeichneten.

Besonders stark im Einsatz waren auch die Musiker des Grenzlandmusikvereins Zissersdorf, die unter Leitung von Ehrenkapellmeister Norbert Offenberger an allen drei Tagen für die musikalische Umrahmung des Festprogramms sorgten.