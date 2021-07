Die Altenburger Musikakademie (AMA) findet heuer von 11. bis 25. Juli statt. Die NÖN bat Akademie-Leiter Robert Lehrbaumer im Vorfeld zum Gespräch.

NÖN: Die AMA hat es 2020 unter den damaligen Corona-Bedingungen geschafft, eine gut organisierte Akademie-Saison über die Bühne zu bringen. Wie groß ist die Zuversicht, dass es auch heuer wieder gut klappt?

Robert Lehrbaumer: Die neuen Regelungen sind erfreulich klar und damit gut umsetzbar. In dieser Hinsicht sollte einer klaglosen Umsetzung sowohl der Konzerte als auch der Kurse nichts im Wege stehen.

Im Vorjahr gab es ein strenges Corona-Präventionskonzept. Wie schauen die Regeln innerhalb der Akademie bei den Kursen und bei den Konzerten heuer aus?

Lehrbaumer: Wir warten darauf, was die für 1. Juli angekündigten Neuigkeiten bringen. Derzeit schaut es danach aus, dass die 3G-Regel das Maß aller Dinge ist. Unsere Teilnehmer haben sich im vergangenen Jahr umsichtig und verantwortungsbewusst gezeigt, wir werden ein Auge darauf haben, dass keine Unachtsamkeiten einreißen und präventiv und mit Hausverstand die nötigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Wie schaut es heuer mit den Räumlichkeiten aus? Wo werden die Kurse stattfinden?

Lehrbaumer: Wir sind dem Stift jedes Jahr in besonderem Maße dankbar für die Gastfreundschaft und das Vertrauen gegenüber der AMA. Die Zusammenarbeit in der Vorbereitungsphase funktioniert wunderbar und das ist für die Organisation eine große Hilfe. Wie auch in den letzten Jahren dürfen wir die Räumlichkeiten des Stift Altenburg nutzen. In den Studiersälen der Sängerknaben etwa finden Unterricht und Proben statt, die Konzerte werden in der Bibliothek sein und eine Ausstellung über Alexander Zemlinsky präsentieren wir im Weißen Saal.

Wie viele Teilnehmer gibt es?

Lehrbaumer: Bisher sind 53 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn, USA, Japan und Taiwan angemeldet. Geboten werden Kurse für Klavier, Orgel, Gesang, Liedbegleitung, Kammermusik, Harfe, Gitarre, Feldenkrais und Solo und Orchester.

Welche Highlights gibt es bei den Konzerten? Auf welche Künstler darf sich das Publikum ganz besonders freuen?

Lehrbaumer: Das Eröffnungskonzert wird eine Gala, denn viele Dozenten, Teilnehmer und Gastkünstler versammeln sich hier, um eine Fülle von Jubiläen musikalischer Persönlichkeiten zu feiern. Sehr attraktiv, sehr abwechslungs- und erlebnisreich. Es geht von Mozart bis in die Spätromantik, von der erfolgreichen Horner Komponistin Astrid Spitznagel gibt es ein neues Stück … – mehr Details würden hier den Rahmen sprengen. Herausragend im Konzertangebot ist ein Gesprächsabend mit Peter Marboe mit viel schöner Musik des romantischen Komponisten Alexander Zemlinsky sowie ein neues Konzertformat: eine Orchestermatinee mit großartigen Solisten in der Bibliothek zum Abschluss der AMA.