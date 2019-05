Die Gemeinde Meiseldorf übernimmt die Wasserversorgung und die Wasserleitung von der Wassergenossenschaft Klein-Meiseldorf. Nachdem der Gemeinderat dazu vor einigen Wochen schon einen Grundsatzbeschluss gefasst hatte, wurde das bei der Generalversammlung der Genossenschaft endgültig und von den Genossenschaftsmitgliedern einstimmig fixiert. Mitgrund für die Übernahme: Der bisherige Genossenschaftsobmann Helmut Don zog sich aus Altersgründen aus seiner Funktion zurück, von den übrigen Genossenschaftsmitgliedern fand sich niemand, der die Funktion übernehmen wollte.

Die Genossenschaft versorgte seit dem Bau der Wasserleitung 2002 im Zuge der Kanalarbeiten in der Gemeinde 115 Haushalte südlich der Eisenbahnlinie mit Trinkwasser. Die Gemeinde übernimmt die laufenden Förderungen aus dem Wasserwirtschaftsfonds und die bestehenden Darlehen bei der Raiffeisenkasse Eggenburg, das mit 30. Juni 61.000 Euro beträgt, gleichzeitig aber auch die Ansprüche aus der KPC-Förderstelle.

„Für die Bezieher ändert sich nur, dass sie den Wasserstand jetzt an die Gemeinde und nicht an die Genossenschaft melden.“Bürgermeister Niko Reisel

Für den Betrieb der Leitung muss die Gemeinde nun eine neue Verordnung erlassen und den Vertrag in der Juni-Gemeinderatssitzung gegenzeichnen, sagt Bürgermeister Niko Reisel. Das Wasser für die Versorgung dieses Ortsteils stammt übrigens nicht aus dem Gemeindebrunnen, sondern aus der Transportleitung der EVN. Der mit der EVN bestehende Liefervertrag wird ebenfalls übernommen. Auch die Preise bleiben für alle Meiseldorfer gleich, für die ehemaligen Genossenschaftsmitglieder bei 1,50 Euro/m 3 , für die Bezieher aus der Gemeindewasserleitung bei 1,30 Euro/m 3 . Für die Wasserbezieher soll sich durch die geänderte Situation einzig und allein ändern, „dass sie ihren Wasserstand jetzt an die Gemeinde anstatt an die Genossenschaft melden“, sagt Reisel.

Der jährliche Verbrauch in der Genossenschaft lag zuletzt bei 15.000m 3 , in den übrigen Katastralgemeinden der Gemeinde bei 30.000m3 .