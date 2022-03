Landesklinikum Horn: Neuer Chef für die „Unfall“

Lars Victor von Engelhardt ist neuer Leiter der Unfallchirurgie am Landesklinikum Horn-Allentsteig.

Der 1973 in Hannover geborene Facharzt absolvierte nach dem Abitur sein Medizinstudium an der Humboldt Universität Berlin und begann seine Arztlaufbahn an der renommierten Klinik Charité in Berlin. Zuletzt war Engelhardt als Leiter des Traumazentrums und des Endoprothetikzentrums Kleve & Klevelaer in Deutschland tätig.

Fünffacher Vater wird ins Waldviertel übersiedeln

Seine hohe Kompetenz im Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie zeige sich vor allem auch durch seine umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten und Publikationen in Fachmedien im deutschsprachigen Raum, streut Andreas Reifschneider, Geschäftsführer Gesundheit Waldviertel GmbH, dem Neuen Rosen. Laut Reifschneider übernimmt mit Engelhardt ein „hochqualifizierter, engagierter Mediziner“ die Leitung der Abteilung für Unfallchirurgie.

Engelhardt ist verheiratet und Vater von fünf Kindern im Alter zwischen 9 Jahren und 12 Monaten. Er wird in den nächsten Monaten seinen Lebensmittelpunkt mit seiner gesamten Familie ins Waldviertel verlegen.

