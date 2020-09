Ein 35-jähriger Wiener lenkte seinen Pkw als drittes Fahrzeug in einer Kolonne hinter einem Linienbus auf der LB 2 von Göpfritz an der Wild kommend in Fahrtrichtung Wien. Er wechselte den Fahrstreifen, um die Kolonne zu überholen.

Zeitgleich war eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Gmünd mit ihrem Pkw als erstes Fahrzeug direkt hinter dem Bus, wollte ebenso überholen – und dürfte den Pkw des Wieners nicht wahrgenommen haben.

Der 35-Jährige leitete eine sofortige Notbremsung ein: Dies reichte jedoch nicht aus, um einen Unfall zu verhindern. Er geriet ins Schleudern und landete im Straßengraben. Er war verletzt, die Rettung brachte ihn in das Landesklinikum Horn. Sein Pkw war schwer beschädigt.

Die Feuerwehren Brunn und Dietmannsdorf nahmen die Bergungsarbeiten vor, die LB 2 war kurzfristig gesperrt. Ein mit der beteiligten Frau durchgeführter Alkotest verlief negativ. Ein Alkotest des 35-Jährigen nahm die Polizei auf Anraten eines Arztes wegen einer Lungenprellung nicht vor.