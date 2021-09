Der Pensionist aus dem Bezirk Hollabrunn war am 25. September gegen 14.22 Uhr gemeinsam mit seiner Gattin mit seinem Pkw auf der LB 34 von Rosenburg kommend in Richtung Gars unterwegs. Der Fahrer wollte laut Polizei in einer asphaltierten Einfahrt kurz nach dem Ortsgebiet von Rosenburg umdrehen und links in die Zufahrt einbiegen. Laut der nachkommenden Lenkerin bremste er abrupt, blinkte links und bog sogleich ab.

Bei diesem Manöver dürfte er den entgegenkommenden 55-jährigen Biker aus Wien, der gemeinsam mit einer 28-jährigen Frau am Sozius aus Gars unterwegs war, nicht rechtzeitig gesehen haben. Er bremste sein Fahrzeug noch während des Abbiegevorganges ab. Er kam kurz nach der Mittellinie zum Stillstand. Der Motorrad-Fahrer konnte aber nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen die linke Front des Pkw. Er und seine Mitfahrerin wurden vom Motorrad geschleudert und blieben etwa fünf Meter nach dem Zusammenprall auf der Fahrbahn liegen.

Die nachkommende Pkw-Lenkerin verständigte sofort die Rettung.

Der Motorrad-Fahrer und seine Begleiterin wurden von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Waldviertelklinikum Horn eingeliefert und stationär aufgenommen. Der Pkw-Lenker und seine Gattin blieben unverletzt.