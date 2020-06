Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr. Als die alarmierte Feuerwehr Mödring am Unfallort eintraf, fand sie zwei beschädigte Pkw vor, eines davon lag am Dach im Straßengraben. Das zweite Auto stand in einem angrenzenden Feld.

Der Lenker des zweiten Wagens klagte über Schmerzen im Rückenbereich und wurde nach Erstversorgung durch einen vorbeikommenden Behelfskrankentransportwagen (BKTW) und anschließender Notärztlicher Begutachtung mit dem Alarmierten Rettungswagen in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Die beiden ebenfalls im Fahrzeug befindlichen Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

Für die Bergung des am Dach liegenden Pkw wurde die Feuerwehr Horn nachalarmiert. Die Lenkerin dieses Autos blieb unverletzt, wurde aber zur Abklärung mit einem Krankentransportwagen ebenfalls in das Horner Spital eingeliefert.

Der Pkw wurde anschließend mit dem Kran des Wechselladefahrzeuges wieder auf die Räder gestellt und geborgen.