Der Vorfall ereignete sich am 6. November gegen 9.25 Uhr. Die 26-jährige Wienerin wollte laut Polizei auf dieser Kreuzung aus Irnfritz kommend nach links in Richtung Radessen abbiegen und hielt ihr Auto wegen des Gegenverkehrs an. Der hinter ihr fahrende 66-Jährige dürfte dies nicht rechtzeitig wahrgenommen haben und krachte in das Heck der 26-Jährigen.

Während beide Autolenker zunächst angaben, nicht verletzt zu sein, klagte der 66-Jährige nach Abschluss der Aufräumarbeiten, die durch die Feuerwehren Irnfritz und Wappoltenreith durchgeführt wurden, über Rückenschmerzen. Er wurde dann ins Landesklinikum Horn gebracht.