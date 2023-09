Riederich übernimmt Café im EKZ Horn

Er sei jetzt 62, bereite sich gedanktlich auf die Pension vor und habe in der eigenen Familie keinen Nachfolger. Daher sei es Zeit gewesen, darüber nachzudenken, sich vom Café im Horner EKZ zu trennen, erzählt Bucher der NÖN. Er sei dann zufällig mit Andreas Riederich in Kontakt gewesen und habe sich dann rasch für ihn entschieden: „Weil ich weiß, dass das Café dann so bleibt, wie ich es seit dem Jahr 1997 hier aufgebaut habe“, ist Bucher überzeugt. Die Kombination aus Konditorei, Bäckerei und Café habe sich an diesem Standort bewährt. Es sei positiv, dass Riederich dies weiterführen wolle „und das sicher auf hohem Niveau tun wird“, sagt Bucher. Denn Riederich möchte die Filiale so belassen, wie sie aktuell ist: „Wir tauschen nur das Firmenschild aus“, sagt er. Auch das Personal wird er von Bucher übernehmen - und damit die Zahl der Mitarbeiter in seinem Betrieb auf über 200 schrauben.

„Leo Nummer 4“ als Ort zum Wohlfühlen

Bis Ende September können Gäste bei Bucher noch wie gewohnt einkehren. Dann wird das Lokal Anfang Oktober für minimale Adaptiertungsarbeiten wenige Tage geschlossen sein, am Mittwoch, 4. Oktober wird es wieder losgehen. Am Lokal ändern soll sich vorerst nur der Name, es wird als bereits viertes „Leo“ neben den Cafés in Horn, Hollabrunn und Wien/Aspern geführt werden. Und mit diesem aus dem Nachlaufen-Spielen stammenden Namen will Riederich gleich die Philosophie seiner Cafés transportieren: „Sie sollen Orte zum Wohlfühlen, Frei sein und Loslassen sein“, sagt der Firmenchef.

Auch im Inneren der Filiale soll sich vorerst - bis auf das Firmenschild - nichts verändern. Foto: Thomas Weikertschläger

Vergrößerung und „Kinder-Play-Area“ geplant

Langfristig hat Riederich übrgigens die Erweiterung des Lokals, das dann zum „Zentrum des EKZ“ werden soll, im Sinn. Das Lokal selbst soll etwas vergrößert werden, auch der Schanigarten vor dem Lokal, zudem soll vor dem Lokal eine „Grün-Oase“ entstehen. Die Passage zur mittlerweile geschlossenen Kika-Filiale soll zur „Kinder-Play-Area“ mit diversen Spielgeräten werden.

Eggenburg: Bucher macht wie gewohnt weiter

Übrigens: In Eggenburg will Bucher weitermachen wie bisher: „Dort wird alles so weitergeführt, wie es unsere Kunden bisher gewohnt sind“, sagte er.