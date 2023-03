Eggenburger Bücherei als große Show-Bühne

Als Mutter von vier aufgeweckten Söhnen hatte sie angefangen Situationen aus dem Alltag niederzuschreiben. So bezeichnet sie sich selbst als „Österreich älteste Newcomerin“ und erzählt aus ihrem Leben, verpackt in humoristischen Geschichten. Dabei kommen Themen wie Abnehmen, Hormone und die Liebe zu ihrem langjährigen Ehemann nicht zu kurz. „Ich habe mich im Leben für das Lachen entschieden“, schildert die Autorin aus der Wachau. „Aber ein Flascherl Prosecco im Kühlschrank hilft auch.“ Ein amüsanter Abend voller Liebes- und Überlebenstipps in einer Großfamilie sorgte für viele herzliche Lacher im Publikum.

