Eggenburg: Gänsehaut im Saal

Manfred Palmberger las im Festsaal des Rathauses aus seinem Werk „Schubert Park – kriminelle Geschichten.“ Im Mittelpunkt der kriminellen Geschichten steht Eggenburg, der Heimatort Palmbergers.

„Die Handlungen und Personen sind – wie könnte es anders sein – frei erfunden“, meinte Palmberger schmunzelnd. Einen Namen hat er jedoch nicht geändert: Dr. Heinrich Reinhart, eine ehemalige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, Arzt, Stadtpolitiker, Organist, Kultur- und Kunstliebhaber. „Der tatsächlich auf ihn verübte Überfall motivierte mich zu dieser kriminellen Geschichte“, erzählte der Autor. Wieder entdeckte Zeitungsberichte und persönliche Erinnerungen hätten sein Interesse entfacht, die verbrecherischen Ereignisse zu verarbeiten.

Auch Ereignisse im Erziehungsheim Thema

Außerdem las er aus „Die Charly Bar“, eine Geschichte, die in den 1970er-Jahren spielt. Der Tod eines Eggenburger Künstlers habe Palmberger zu „Mord im Park“ inspiriert. Die Leiche wurde eines Tages in den Morgenstunden auf einer Bank unweit des Schubertparks entdeckt. In der Geschichte „Krampfadern“ treffen spezielle pädagogische und touristische Momente aufeinander. Das Erziehungsheim der Stadt Wien in Eggenburg ist bereits selbst Geschichte. Bis auf einzelne Ausnahmen waren die Bediensteten jahrzehntelang bemüht, verwahrloste Großstadtjugendliche auszubilden und aufs Berufsleben vorzubereiten. Traurige Berühmtheit erlangten die sogenannten Senkgrubenmorde im Jahr 1970. Die sogenannte Anstalt wurde im Jahr 2013 dann endgültig geschlossen.