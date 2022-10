Krimistimmung in Drosendorf

Der Jazzkeller verwandelte sich am vergangenen Wochenende zu einem riesigen Tatort. Franz Krestan von Drosendorf aktiv lud zur Kriminacht ein. Dabei trafen die Besucher auf vier Autoren aus heimischen und deutschsprachigen Gefilden.

Die Werke der Autoren Rudi Preyer, Daniel J. Fuchs, Andreas Weber und Ernest Zederbauer waren so vielfältig wie die Schauplätze. Krimifans, die Spannung erleben wollten, konnten im Jazzkeller nicht nur den Vorträgen der Autoren lauschen, in den Pausen versorgte Winzer Stefan Reinthaler die Gäste im Rahmen einer Weinverkostung mit Zweigelt, Blauburger und schwarzem Fuchs. Gruseliges und Lustiges, Mörderisches und Kurzweiliges haben Daniel J. Fuchs mit „Schlagertod“, einem Provinz Krimi, Ernest „Zedi“ Zederbauer mit „Mord an der Grenze“, Rudolf Preyer mit „Fall und Aufstieg der Familie Gottmann“ und Andreas Weber mit „Mord in Linz“ vorgetragen. „Ohne Krimi muss heute niemand schlafen gehen“ stellte Franz Krestan fest.

Am Rande des Events machte ein druckfrisches Vorabexemplar des jüngsten Projekts von Franz Krestan „Zuadraht is!“ eine fotografische Reise zu den Stammtischen zwischen Waidhofen, Drosendorf, Horn und Retz die Runde. Der Bildband soll offiziell noch vor Weihnachten vorgestellt werden und im Buchhandel erscheinen.

