Lesungen Neue Bücher für Alt und Jung

In einer zum Buch passenden Dekoration las Martina Parker (3. v. links) auf Einladung der Firmenchefs Günther (links) und Katrin Hofer (3. v. rechts) aus ihrem neuen Garten-Krimi "Aufblattelt". Begeisterte Zuhörer waren Stadträtin Maria van Dyck, Bücherstuben-Leiter Alexander Kornell und Vizebürgermeister Heinz Nagl (von links). Foto: NOEN

„Is da koid, geh in Woid. Host an Hunga, beiß ind Zunga. Host an Durscht, beiß ind Wurscht. Da Zwergendokta, jo gaunz locka, des bin i!“Ein vielstimmiger Kinderchor intonierte kürzlich bei „Frau Hofer in der Bücherstube“ das Gedicht des Waldviertler Zwergendoktors.

Der Gmünder Bestsellerautor Thomas Sautner hat die mündlich überlieferte Geschichte des kecken kleinen Waldbewohners zu Papier gebracht, die Waidhofnerin Barbara Dolak die liebevollen Illustrationen beigesteuert. Letztere übernahm dann auch das Vorlesen vor rund 20 begeisterten Kindern und deren Eltern. Dabei wurden die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder aktiv eingebunden und zum Mitmachen animiert. Zum Abschluss des gelungenen Nachmittags gab es noch vom Waldviertler Zwergendoktor selbst gesammelte Bockerl als Geschenk. Der - geographische - Gegensatz zwei Tage später hätte nicht viel größer sein können. Die binnen kurzer Zeit zu einer fixen Größe am Krimi-Himmel aufgestiegene Martina Parker aus dem Südburgenland las auf Einladung Günther Hofers im „Weitblick“ des Campus Horn aus ihrem neuesten Werk „Aufblattelt“ und erzählte amüsant und lebendig allerlei Schmankerl rund um die Entstehung ihres Buches. Kostproben aus den beiden Garten-Krimis, die sie bekannt gemacht haben, nämlich „Hamdraht“ und „Zuagroast“ durften natürlich nicht fehlen. Und der vierte Krimi aus dieser Reihe ist schon in Druck gegangen ... Günther Hofer (links) und Alexander Kornell (rechts) hießen Autor Thomas Sauter und Illustratorin Barbara Dollak - mit Besucherin Laura Engel - in der Bücherstube willkommen. Foto: Frau Hofer in der Bücherstube