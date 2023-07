Rosenburg: Damm schützt nicht nur „Shakespeare“

Bestens gelaufen sind bisher alle Aufführungen von „Shakespeare in Love“ bei der Sommernachtskomödie Rosenburg unter der Intendanz von Nina Blum und Regisseur Marcus Ganser. Nicht nur die Schauspieler, auch das Publikum war im Rundzelt bestens geschützt, obwohl man den Schutz eigentlich kaum benötigte. Jedenfalls ist dem Ensemble wie auch den Gästen zu wünschen, dass die letzten drei Spieltage am Freitag und Samstag, 4. und 5. August um 19 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr „trocken“ über die Bühne gehen.

Der Wettergott ist Veranstaltern von Sommertheatern nicht immer gewogen: In St. Margarethen musste wegen eines Unwetters sogar die Premiere abgebrochen werden, auf der Rosenburg konnte das nicht passieren: Gespielt wird im wettersicheren Theaterzelt, dessen Außenplanen bei Regen heruntergelassen werden können. Außerdem gibt es seit heuer erstmals einen Damm rund um das Zelt. Der garantiert das Abrinnen des Regenwassers. Er wurde nach der „Unwetter-Premiere“ vom Juni 2021 gebaut, bei der Wasser in die Unterbühne lief, wo die Technik untergebracht ist.

„Wir haben vom Unwetterchaos 2021 gelernt und einen eigenen Damm rund um die Bühne gegraben, damit uns Publikum und die Technik der Unterbühne vor Überschwemmung geschützt bleibt. Dank unserer Überdachung und diesen Baumaßnahmen, können wir Komödiengenuss plus Wettersicherheit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern anbieten“, so Intendantin Nina Blum.