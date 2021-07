Dass dem Unternehmen die Ausbildung seiner Lehrlinge etwas wert ist, beweist die Unternehmensgruppe Leyrer + Graf derzeit in Horn. Sie investiert etwa 2 Mio. Euro in ein rund 1.400 m² großes Ausbildungszentrum. Mit dem Spatenstich erfolgte nun der offizielle Baustart. Die neue Weiterbildungsstätte soll vor allem der modernen Lehrlingsausbildung dienen. Leyrer + Graf räumt der Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter – sowohl fachlich als auch persönlich - seit jeher einen hohen Stellenwert ein. Für die neue Weiterbildungsstätte habe man sich entschieden, nachdem die Digitalisierung in der Baubranche Einzug gehalten hat und neue Technologien auch neue Wege in der Arbeitsweise und Zusammenarbeit ermöglichen. „Es ist erforderlich, die Mitarbeiter damit vertraut zu machen und zu schulen“, sagt CEO Stefan Graf.

Arbeiten mit neuen Lernmethoden möglich. Denn auch die Baulehre sei digitaler und der modernen Berufswelt angepasst worden – sowohl inhaltlich als auch mit digitalen Lernmethoden. Wie zahlreiche Erfolge bei Lehrlingswettbewerben zeigen, gehören die Lehrlinge der Unternehmensgruppe zu den Besten der Branche. Wichtig sei der Unternehmensgruppe nicht nur, viel Zeit und Energie in die Suche nach den besten Lehrlingen zu investieren, sondern die dann auch auf hohem Qualitätslevel auszubilden und nach der Lehre weiter im Unternehmen zu beschäftigen.

Damit das auch künftig so bleiben kann, wolle man die Lehrlinge in ihrer Ausbildung schon sehr früh an neue und moderne Arbeitsmethoden heranführen und damit vertraut machen. Neben der digitalen Vermessung mit Drohnen und elektronischem Daten-Management, werden die Lehrlinge mit Tablets ausgestattet und lernen den Umgang mit 3D-Plänen über große Bildschirme.

So soll das neue Ausbildungszentrum künftig aussehen. Leyrer + Graf

Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuen Ausbildungszentrums: Dadurch kann die Ausbildung der rund 160 in der Unternehmensgruppe beschäftigten Lehrlinge nun an einem zentralen Ort zusammengeführt werden. Derzeit ist die Ausbildung aus Platzgründen noch auf mehrere Standorte aufgeteilt.

Lehrausbildung: Auch soziale Komponente zählt. Er freue sich sehr, dass das Unternehmen mit dem neuen Ausbildungszentrum einen Ort der Begegnung und Wissenstransfer schaffe und in die Mitarbeiter investiere, sagt Graf. Und weiter: „Unsere Welt wird immer dynamischer und deshalb ist es umso wichtiger, die Weiterentwicklung zu fördern, um vorne dabei zu sein. Vor allem bei der Lehrlingsausbildung sind wir uns unserer sozialen Verantwortung als Ausbildungsstätte für die Jugend sehr bewusst. Unsere Lehrlinge finden zukünftig eine topmoderne Infrastruktur wieder, die sie auf ihrem Ausbildungsweg optimal unterstützt.“

Ausbildungszentrum am neuesten Stand der Technik. Neben einer rund 1.000 m² großen Werkshalle für die praktischen Trainings, entsteht auch ein 400 m² großes Schulungsgebäude mit einem Schulungsraum, einem Aufenthaltsraum, Umkleiden und Sanitärräumen. Wenn das neue Ausbildungszentrum nicht für Schulungen genützt wird, finden in den Räumlichkeiten auch Veranstaltungen wie Tagungen oder Vorträge statt. Das Gebäude selbst wird mit Sensoren ausgestattet, die Daten zur Raumluftqualität, den Energiewerten, zu Akustik und der Raumauslastung liefern.

Darüber hinaus wird das neue Ausbildungszentrum mit Lean Construction Management abgewickelt. Bei dieser Arbeitsmethode oder viel mehr Projektkultur stehen die Steigerung der Wertschöpfung und die kontinuierliche Verbesserung von Planungs- und Bauprozessen sowie die partnerschaftliche Abwicklung im Vordergrund .

Die Fertigstellung des neuen Ausbildungszentrums ist für Anfang 2022 geplant.