Eggenburg reist ins Mittelalter .

Wenn Eggenburg zum Mittelalterfest lädt, dann strömen die Gäste in die Stadt. Auch das wenig einladende Wetter hielt am 7. September viele Besucher nicht ab, die Eröffnung des Spektakels in der historischen Innenstadt Eggenburgs zu besuchen, das heuer unter dem Motto „Liebestrank & Minnesang“ steht.