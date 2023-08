10.000 Brillen für fehlsichtige Menschen in Afrika.

Zwei Jahre nach dem Aufstellen der ersten Brillensammelboxen, die NÖN berichtete über die Aktion der Horner Lions, wurde nun die magische Zahl von 10.000 gesammelten Brillen erreicht.

„Alt aber keinesfalls ohne Nutzen „Sight First“ ist eine der ältesten und erfolgreichsten Internationalen Lions-Programme“ sagte Martina Surböck-Noé, Präsidentin des Horner Lions und freute sich, dass diese Aktion so gut angenommen wird. Für den Transport der Sammelware nach Deutschland sorgt Gottfried Stark, Past Präsident der Horner Lions. Dort werden die gebrauchten Brillenfassungen repariert und die Gläser vermessen. Katalogisiert erfolgt der Weitertransport nach Afrika.

Weltweiter Kampf gegen Blindheit

„Seit Jahrzehnten setzen wir weltweit Maßnahmen im Kampf gegen die Blindheit. Gerade in der Vielzahl dieser Aktivitäten liegt die Stärke. In manchen Gegenden konnten krankhafte Formen der Blindheit dank der Lions-Kampagnen bereits ausgerottet werden“ betonte Edgar Führer, Koordinator der Sammelaktion. „Fast jede alte Brille findet wieder einen neuen Besitzer. Sie ermöglicht Menschen mit Fehlsichtigkeit in der dritten Welt das Überleben. Mit der Spende einer Brille verändert man das Leben eines Menschen. Kinder ermöglicht man das Lesen, ein Erwachsener kann seiner Arbeit nachgehen und damit seine Familie ernähren“ berichtete Edgar Führer denn „mit der Aktion ist noch lange nicht Schluss.“

Die Sammlung geht weiter. „Übrigens können auch Sonnenbrillen in die Box eingeworfen werden“ erklärte Führer. Da der Löwe „Leopoold“ gesponsert von Pool Leidenfrost Brillenträger ist und derzeit in Altenburg steht, wurde dies von Martina Surböck-Noé zum Anlass genommen, Bürgermeister Markus Reichenvater für die Unterstützung der Aktion zu danken. „Der Lions Club Horn bedankt sich auch bei allen Brillenspendern und bittet die Bevölkerung an dieser erfolgreichen Aktion weiterhin so aktiv mitzuhelfen“ sagte Martina Surböck-Noé.