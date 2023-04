1.000er für zwei Schulen

Mit der Charityaktion „Die Löwen sind los“ unterstützt der Lions Club Horn jährlich in Not geratene Familien und Einzelprojekte. In Irfnritz und Japons wurden jetzt je 1.000 Euro an Bildungseinrichtungen überreicht.

Gottfried Stark, Christine Resel, Gregor Eichwalder und Julia Langstadlinger übergaben 1.000 Euro für die Volksschule Japons an Bürgermeister Karl Braunsteiner und Vize Eduard Kranzl. Foto: Eduard Reininger

Gestartet wurde die Aktion, die Gemeinden, Wirtschaft und Kultur näher zusammenführte, im Jahr 2020. „Gemeinsam wurde ein nachhaltiges und sichtbares Zeichen der Solidarität gesetzt“, erklärte Gottfried Stark, Mastermind der Aktion.

Durch diese Aktion bekommt jede Gemeinde im Bezirk Horn automatisch pro Jahr 1.000 Euro für eine in Not geratene Familie für eine soziale Einrichtung. „Und jedes Jahr wird im Bezirk Horn ein Leuchtturmprojekt mit bis zu 20.000 Euro bedacht“, betonte Julia Langstadlinger.

Japons: Geld für Nachmittagsbetreuung

In der Gemeinde Japons ging das Geld an die Volksschule für die Anschaffung von Lehrmittel, in Irnfritz wird das Geld für die Nachmittagsbetreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in der Volksschule verwendet.

