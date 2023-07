Ein neuer Löwe in Rodingersdorf gesichtet

Auf Einladung von Bürgermeister Franz Göd wurde der Löwe in „Berger-Blau“ mit einer kleinen Feier in Rodingersdorf begrüßt. Peter Berger, Chef der in Horn ansessigen Druckerei Berger, erklärte die Zusammenarbeit mit den Künstlern Ines und Josef Fiedler und übergab den lebensgroßen Löwen, der wie Horst Langstadlinger vom Lions Club feststellte, kein Fleischfresser ist, an Bürgermeister Göd, Geschäftsführende Gemeinderätin Eva Nendwich und Ortsvorsteher Pascal Bauer. Edgar Führer vom Horner Lions Club meinte: „Die Löwen wurden zum einzigartigen sozialen Kulturdenkmal und sorgen dafür, dass Menschlichkeit und ein soziales Miteinander nicht in Vergessenheit geraten.“

Übrigens: Der Lions Club Horn plant am Freitag, 28. Juli, eine Charity-Radtour. Treffpunkt ist das Autohaus Lehr in Horn. Registrierungen sind ab 15 Uhr möglich, die Abfahrt ist um 15.30 Uhr. Es werden drei Löwenrunden mit 14, 19 und 50 Kilometern angeboten. Das Startgeld beträgt 15 Euro und beinhaltete einen 5 Euro-Getränkegutschein und 10 Euro für ein Charity Projekt des Lions Club Horn.