Lions-Flohmarkt brachte 15.000 Euro

Besucherzustrom und Kauffreude sind bei diesem Flohmarkt erfreulich groß. „Wir Lions sind jedes Mal aufs Neue beeindruckt und gerührt, mit welch großer Unterstützung wir von der Bevölkerung rechnen dürfen. Es beginnt bei den Sammeltagen, wenn uns die Horner oftmals fein säuberlich verpackte Kartons anliefern und erzählen, wie lange sie diese bereits für uns aufgehoben haben“, erklärte Past-Präsident Gottfried Stark. Der Aufbau im Autohaus ist dann vor allem eine logistische Herausforderung. Wer als Lions Mitglied jetzt noch nicht beeindruckt war, durfte dann den ersten Ansturm am Freitag erleben und war sich spätestens dann gewiss.

Ganz Horn auf „Schatzsuche"

Neben der erfolgreichen Löwen-Aktion (die NÖN berichtete) konnten die Mitglieder des Lions Club Horn mit ihrem Flohmarkt wieder ein großartiges Ergebnis erzielen. Insgesamt kam ein Umsatz von 15.000 Euro zustande. An zwei Tagen hatten die Besucher die Möglichkeit in einer großen Vielfalt in Trödel und Kuriositäten zu stöbern. Insgesamt wurden 50 volle Europaletten gesammelt, die von 60 ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern aufgebaut wurden. Bücher, Textilien, Hausrat, Elektrogeräte, Spielwaren, Sportartikel, Tonträger jeder Art, Kunst und Kitsch sowie kleine Kostbarkeiten standen bereit, um den Besitzer zu wechseln. Stark bedankte sich in Vertretung von Präsidentin Martina Surböck Noé bei Mimi Lehr für die Unterstützung. Pater Josef Grünstäudl segnete die Personen und den soziale Event. Bürgermeister Gerhard Lentschig würdigte das Engagement der Lions Club Mitglieder.

Der Reinerlös fließt wie bei den Horner Lions üblich in verschiedenste Sozialprojekte und steht in Not geratenen Mitmenschen in der Region zur Verfügung. „Gute Ware, die nicht verkauft werden konnte, wurde an weitere Hilfsprojekte geliefert“, erklärte Stark. Warme Kleidung, Schuhe und Decken erhielt Obmann Willi Heily, Obmann des KOBV Irnfritz-Japons, zur Übergabe an Obdachlose in der Wiener Gruft. „Damit wird neben der sozialen Unterstützung auch ein Beitrag für die Umwelt geleistet, um intakte Ware wieder zu verwenden, statt zu entsorgen“, ergänzte Stark.

62 Stammzellenspender registriert

Neben dem finanziellen gab es einen weiteren Erfolg: 62 Personen haben sich im Rahmen der Aktion als Stammzellspender registriert.

