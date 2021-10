Der traditionelle Flohmarkt der Lions geht heuer nach einem Jahr coronabedingter Pause wieder an zwei Tagen (Freitag, 15. Oktober, 18 bis 21 Uhr; Samstag 16. Oktober, 10 bis 15 Uhr) über die Bühne. Dabei haben die Besucher die Möglichkeit, in einer noch größeren Vielfalt an Trödel und Kuriositäten zu stöbern. Heuer findet der Flohmarkt zum ersten Mal im Autohaus Lehr statt. Unterstützt von ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern werden Bücher, Textilien, Hausrat, Elektrogeräte, Spielwaren, Sportartikel, Tonträger jeder Art, Kunst und Kitsch und kleine Kostbarkeiten angeboten.

Wie Gottfried Stark, Präsident des Lions Club Horn, berichtet, kann man sich am Samstag von 10 bis 15 Uhr auch kostenlos gegen Corona impfen lassen. Wer sich impfen lässt erhält einen 20 Euro-Gutschein, um am Flohmarkt einzukaufen. Mit dem Reinerlös des Flohmarktes werden bedürftige Menschen - rasch und unbürokratisch - in der Region unterstützt.