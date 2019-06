Philipp Hochmair, Burgschauspieler und Fernsehstar, gastierte mit Schlagzeuger, Synthesizer und Komponist Fritz Rainer auf Initiative von Szene Waldviertel-Organisator Stephan Rabl mit seinem „Schiller Balladen Experiment“ im Campus Horn.

Der gefeierte Schauspieler Philipp Hochmair gestaltet den Abend mit vom Geist der Revolution getragenen Balladen und Gedichten Friedrich Schillers. „In ihnen spiegelt sich Schillers enthusiastische Zuversicht in das Vermögen des Einzelnen, sich in den Lauf der Geschichte einzubringen“, informierte Rabl. Mit ihrer Performance griffen Hochmair und Rainer in das große Sprachwerk Schillers hinein und begaben sich auf die Suche nach dem pochenden Herzschlag der Worte. Das war kein müder Spaziergang durch die Poesie des 18. Jahrhunderts. Das war Schiller heute, hier und jetzt. In der extremen Bühnenperformance des Schauspielers und der modernen Klangwelt Rainers zeigt sich die explosive Energie dieser klassischen Balladen. So wurden etwa „Der Taucher“, „Die Bürgschaft“, „Das Lied von der Glocke“, „Der Handschuh“ oder „Der Ring des Polykrates“ von Hochmair in einer Art und Weise rezitiert, dass den Besuchern der Atem wegblieb.

Da wurde Literatur, die groovt, mit einem Schauspieler, der seine Rollen nicht nur ausfüllte, sondern für sie brannte und den Abend zum Ereignis machte, geboten. Die mehr als 200 Jahre alten Verse waren für den Schauspielerstar absolutes Lebenselixier. „Weil ich die Energie verkünden will. Ich will der Poesie meine Stimme verleihen“, begründet Hochmair die Idee des Abends. Im Anschluss fand ein Empfang mit Hochmair und den „3 Klicklauten“ mit Kulinarik aus der Region statt.