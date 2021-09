Geschichten, die das Leben schreibt. Fiktion mit einem wahren und manchmal auch bitteren Kern. Die Bücher von Autorin Michaela Fraberger, die unter dem Künstlernamen „Ar’Eliah-Sha’ar“ veröffentlicht, sind keine leichte Kost. Das sollen sie aber auch nicht sein, wenn man sich die Gräueltaten unserer Welt zum Thema macht.

Auch Horn findet dabei einen Platz im Schaffen der Autorin. Sie wuchs hier auf, besuchte das Gymnasium als Jugendliche und lebte von 2009 bis 2014 nochmals in der Stadt. Der Ort diente ihr in dieser Zeit auch als Inspirationsquelle. Direkte Erwähnung findet Horn dabei zwar nicht, doch als Vorbild hätte die Stadt schon gedient.

„In einem Buch beschreibe ich zum Beispiel mein damaliges Haus als Inspiration für einen Ort im Buch. Gedanklich lasse ich dann die Geschichte in Horn spielen, auch wenn sie vielleicht im Burgenland oder anderswo angesiedelt sein könnte“, erzählt Fraberger. Die Themen sind dabei breit gefächert, aber, wie bereits erwähnt, an den Problemen der realen Welt orientiert. „Ich schreibe keine Krimis, denn wir haben schon genügend Verbrechen in unserer echten Welt“, meint sie. So sind sowohl psychische als auch materielle Probleme, Armut und Selbsterkenntnis und -heilung Thema in Frabergers Geschichten.

Nächstes Thema: Obdachlosigkeit

Im Buch „Du und Ich“ behandelt sie beispielsweise die Geschichte von lettischen Waisenkindern. Natürlich ebenfalls inspiriert von realen Ereignissen. „Als ich davon erfuhr, war ich schockiert und wusste, dass ich darüber schreiben muss. Es ist unglaublich, welche fürchterliche Armut in Lettland, einem EU-Land, auch heute noch herrscht, und mit welcher Unmenschlichkeit manche Kinder in diesem Land konfrontiert sind.“

Keine Angst hat sie dabei auch vor unangenehmen Themen, wie dem Tod eines Kindes. Das gehöre zum Leben dazu und dürfe nicht unter den Tisch gekehrt werden. Das Schreiben über solche Themen helfe zudem auch bei der Selbstheilung: „In den letzten Jahren habe ich vier mir sehr nahestehende Menschen verloren, darunter meinen Sohn durch einen Unfall. Das Schreiben hilft mir, damit umzugehen.“

So richtig mit dem Schreiben angefangen hat Fraberger 2006. Schon in ihrer Schulzeit verfasste sie aber bereits Gedichte. Ihr Schreibstil habe sich über die Jahre verändert. „Zu Beginn verfasste ich meine Bücher noch in Form von Tagebüchern“, erzählt die Autorin. Erst mit Buch Nummer sieben folgte der Wechsel zu einer Romanstruktur. Außerdem veröffentlichte sie bisher auch zwei Gedichtbände. Die Grenzen zwischen Lyrik und Prosa verschwimmen dabei mittlerweile auch gerne und Gedichte finden sich so auch mal in einem Roman.

Aktuell ist die Autorin bei ihrem bereits 35. Buch angekommen. Der Output kann sich also sehen lassen. Ihre Bücher erscheinen bei der österreichischen Gesellschaft für Literatur. Das Pseudonym „Ar’Eliah-Sha’ar“ sei eine Mischung aus Arabisch, Hebräisch und Sanskrit und diene dazu, die Privatsphäre der Autorin zu schützen.

Als nächstes Thema will sie sich der Obdachlosigkeit in Österreich annehmen. Ein großer Termin steht zudem im Herbst an. Auf der Frankfurter Buchmesse wird sie ebenfalls ihre vielen Romane und Gedichte präsentieren. Aktuell lebt Michaela Fraberger in Schwechat.