Ein leiser Tadel an Maßnahmen, die Bürokratie und große Vorwürfe an die Europäische Union waren zu hören. Der Ausblick fürs Waldviertel war nicht düster, – aber nur, wenn man dafür kämpft.

Ein Urknall für Jarmer, aber Gesundheit hat Priorität

Für Stadträtin Margarete Jarmer war die verordnete Schließung ihres Fotostudios in Eggenburg „ein Urknall“: Sie hatte von einem Tag auf den anderen einen Umsatzeinbruch von 95 Prozent. Einig sind sich aber alle: „Gesundheit ist unser größtes Gut, das ist unumstritten“, sagt der Garser Werner Groiß, Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer.

Groiß: "Ist aus wirtschaftlicher Sicht diskriminierend"

„Dass sich der Gesundheitsminister dann über Details der Wirtschaft den Kopf zerbricht, da scheiden sich natürlich die Geister“, ergänzt er. Wenn der Baumarkt aber nicht das Möbelhaus öffnen darf, „ist aus wirtschaftlicher Sicht diskriminierend zu sehen“. Groiß betont aber: „Wenn man das als Staat weiß und versucht, das auszugleichen, dann kann die Wirtschaft mitgehen.“ Gottfried Stark (Stark GmbH, Irnfritz) war froh über die „ganz klaren Vorgaben“ der Regierung: „Wir haben genau gewusst, was zu tun ist.“ Stefan Graf (Leyrer + Graf, Gmünd) ergänzt: „Hinterher werden wir alle g’scheiter sein, dann soll keiner den Stab über den anderen brechen.“

Kurzarbeit: Föderalismus sei hier fehl am Platz

Die beiden letztgenannten Geschäftsführer können im Gegensatz zu Jarmer derzeit Umsätze generieren: „Die erste Zeit war wackelig, dann hat es sich stabilisiert. Wir werden sehr gut d’rüberkommen“, sagt etwa Graf, in der Baubranche tätig.

Der Föderalismus und Bürokratismus schlage sich aber bei Kurzarbeitsanträgen durch, weil jedes Bundesland ein eigens geführtes Arbeitsmarktservice hat. „Die Betreuung ist sehr, sehr bemüht, aber es ist Geduld gefragt." Ihm ist für die Zukunft wichtig, dass Unternehmen ihre Liquidität sichern können und im nächsten Schritt Investitionsanreize erhalten, „damit sie sich schneller erholen können“.

Stark: "Haben kurzerhand das Haus umgebaut"

Stark hat sich auf Abfallentsorgung, Altstoffhandel und mobile Sanitäranlagen spezialisiert – und ist ebenso auf keine Staatshilfen angewiesen. Der Betrieb hat auf die Krise reagiert: Die „Pipibox“ ist nicht mehr für Feste gefragt, wird aber bei Krankenhäusern und Quarantäne-Einrichtungen gebraucht. Sein Hotel sei voll: „Wir haben kurzerhand das Haus umgebaut in ein Arbeiterquartier und die ersten Monteure untergebracht.“

Kapitalertragssteuer ist "ein Thema"

Stark hofft, dass gewerbe- und baurechtliche Verhandlungen rasch aufgenommen werden. „Die Bauwirtschaft hat noch Aufträge, aber ohne Verhandlungen wird ein Loch entstehen.“ Er wünscht sich zudem eine Änderung des Steuersystems: Gewinne sollten beim Unternehmen bleiben, „aber die Kapitalertragssteuer ist aus meiner Sicht ein Thema, wenn ich höre, was der Amazon-Chef verdient“. Dessen Aktie ist im Höhenflug: „Der reichste Mensch wird seit Jahresbeginn noch reicher“, merkte Moderator Stephan Rabl in seiner Einführung an.

Frauen mit der Mehrfach-Belastungen, EU habe versagt

Jarmer fordert als Horns „Frau in der Wirtschaft“-Bezirksvorsteherin Hilfe für Frauen, weil gerade sie mit Doppel- und Dreifachbelastungen konfrontiert seien.

Alle üben scharfe Kritik an die EU: „Gerade in dieser Krise hat sie aufgezeigt, dass sie nicht handlungsfähig ist“, betont Stark. Das werde sich nicht ändern, solange das Einstimmigkeitsprinzip besteht, ergänzt Groiß, der früher Nationalratsabgeordneter war. „Wenn sie die EU zur Wirtschaftsgemeinschaft rückentwickeln kann, wäre uns allen geholfen“, findet Graf.

Eine Chance, wenn man sie ergreift

Waldviertel könnte jedenfalls eine Chance in der Krise ergreifen, weil man jetzt stärker das regionale Einkaufen schätze. „Wir sind als Unternehmen gefordert, kreativ und innovativ zu sein“, dürfe man laut Graf aber nicht untätig bleiben. „Am Ende können wir ein Erfolgsmodell sein.“ Die Digitalisierung müsse vorangebracht werden, fügt Groiß hinzu. „Wir sind aufgrund des Kostendruckes zur Globalisierung gezwungen, aber die Versorgungssicherheit ist ein wichtiges Gut“, betont er. „Wir haben hier gute Unternehmen, die hier auf diese Chancen aufspringen“, denkt Groiß nicht nur an seine Mund-Nase-Maske, die in Gars genäht wurde.

Das Live-Gespräch gibt's hier