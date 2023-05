20-Jährige bei Unfall in Altenburg verletzt

Die Frau war gegen 11.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Josef-Menggenast-Straße in Richtung Leingasse unterwegs. Beim Einbiegen in die Hildburgstraße dürfte sie laut Polizei den rechtskommenden Lkw eines 19-jährigen Mannes aus dem Bezirk Krems übersehen haben, der auf der Hildburgstraße in Richtung Schmiedbreitenweg unterwegs war. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit der Front seines Lkw gegen die hintere Beifahrertür des Pkw. Das Auto drehte sich, kippte zur Seite und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Horn gebracht.

Die Fahrzeugbergung wurde von der Feuerwehr Altenburg durchgeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

