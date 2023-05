Lob für Einrichtung Gesundheitsplatz in Horn mit noch mehr Angebot

Lesezeit: 3 Min Rupert Kornell

Die grüne Landtagsabgeordnete Silvia Moser (rechts) kam auf Einladung von Walter Kogler-Strommer nach Horn, um sich ein Bild vom Gesundheitsplatz von Andrea und Professor Martin Breitenseher zu machen. Foto: Rupert Kornell

S chon in den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob eine Gruppenpraxis in das Haus einzieht, sowie ein neuer Zahnarzt und ein Kinderarzt – und so das Spektrum deutlich erweitert wird.