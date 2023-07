Eggenburg Ungewohnte Töne im Gemeinderat

Zuletzt ging es in den Sitzungen des Eggenburger Gemeinderates immer wieder etwas deftiger zur Sache. Ganz andere Töne gab es vergangenen Donnerstag zu hören. Da lobte SP-Mandatar Manfred Mayer gleich zwei Stadträte aus der ÖVP-Riege für die geleistete Arbeit. Wie kam's dazu?

Zunächst berichtete Stadtrat Martin Neugebauer über den Stand beim Zubau zum Kindergarten (die NÖN berichtete). Neugebauer erklärte noch einmal, warum der Zubau zum erst vor Kurzem errichteten Kindergarten II in der Mozartstraße wegen der gestiegenen Kinderzahlen und den Änderungen im Kindergarten-Gesetz eine siebente Kindergartengruppe sowie eine zweite für die Tagesbetreuung notwendig machen. Die Pläne für die Umgestaltung sollen jetzt von Architektin Elisabeth Schuh aus Gauderndorf ausgearbeitet werden. Momentan stehen noch mehrere Varianten im Raum, führte Neugebauer aus. Man wolle gleich Synergien mit der Volksschule heben. Man wolle bis Herbst die Details ausarbeiten. Der Start im neuen Zubau soll im Herbst 2024 erfolgen. Der Auftrag für die Ausarbeitung der Pläne über 97.000 Euro wurde dann einstimmig vergeben.

Dann berichtete Finanzstadtrat Hans Siedler in seiner Funktion als Energiegemeinderat über die künftige Beteiligung Eggenburgs an KEB energy community GmbH, einer 100-Prozenttochter der Gemeinde Maissau. Man wolle die Energiewirtschaft im Bereich der erneuerbaren Energien forcieren, sagte Siedler. Dafür wolle man fünf Prozent der Geschäftsanteile als Stammeinlage übernehmen. Die Kosten dafür liegen bei 1.790 Euro. Außerdem übernimmt die Stadtgemeinde Eggenburg für fünf Jahre eine Haftung in Höhe von 35.000 Euro. Die Verträge seien laut Siedler von der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu) geprüft.Mayer: „Dann gibt es auch ein schönes Arbeiten“Notwendig sei dies, um eine Energiegemeinschaft dieser Größe handeln zu können, sagte Siedler. Der Vorteil sei, dass sich nicht nur die Gemeinde, sondern auch private „Energiehungrige“ in diese Energiegemeinschaft einbringen können. Auch dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Nach den genauen Ausführungen von Neugebauer und Siedler bedankte sich Mayer für den Vortrag zu den Themen. Das schaffe ein gutes Arbeitsklima im Gemeinderat: „Und dann gibt es hier auch ein schönes Arbeiten“, sagte Mayer.

Energiegemeinderat Hans Siedler legte die Vorteile der Beteiligung an der KEB GmbH dar. Foto: Foto: privat