FF Geras: Können im Einsatz gezeigt

Einsatzstark war auch das Jahr 2021 für die Mitglieder der Feuerwehr Geras. Sie verzeichnete im Vorjahr insgesamt 75 Einsätze, bei denen 1.268 Einsatzstunden geleistet wurden. Diese gliedern sich laut Kommandant Wolfgang Riener auf 14 Brandeinsätze, 55 technische Einsätze und sechs TUS-Alarme. „Wir konnten im Vorjahr sechs Personen retten“, zeigt der Kommandant auf.

Zusätzlich brachten es die Geraser Florianis auf 137 Tätigkeiten. Dabei waren 462 Mitglieder insgesamt 1.387 Stunden beschäftigt. An 20 Übungen nahmen 163 Mitgliedern teil. Es wurden dabei 465 Übungsstunden registriert.

Neu eingerichtet wurde im Vorjahr ein „Arbeitsdienst“. Damit ist die tägliche Kontrolle des Feuerwehrhauses in Geras gewährleistet. Noch lange in Erinnerung werden bei den Feuerwehrmitgliedern die Einsätze bei den Waldbränden in Nordmazedonien und in Hirschwang an der Rax bleiben. „Gerade der Einsatz in Nordmazedonien hat gezeigt, dass derartige Leistungen nur durch engagierte Freiwillige zu bewältigen sind. Der persönliche Dank vom Ministerpräsidenten von Nordmazedonien zeugte von großem Respekt gegenüber unserer professionellen Feuerwehrarbeit“, meinte Riener.

Vor ganz neue Herausforderungen stellte die Floriani die Bergung eines Hybrid-Autos aus einem Teich. „Die unbekannte Gefahr durch die Hochvoltbatterie für die Einsatzkräfte und vor allem für die beiden eingeschlossenen Insassen zeigt die sich laufend verändernden Szenarien, auf die wir uns in Zukunft einstellen müssen“, erklärt Kommandant Riener. Dieser Einsatz als auch ein Zimmer- und ein Silobrand in Goggitsch waren die größten Einsätze 2021 vor Ort.

Die Mitglieder freuen sich bereits auf das neue Einsatzfahrzeug, das noch im ersten Halbjahr 2022 angeliefert werden soll. Dabei handelt es sich um einen „Waldbrand-Pickup“.

