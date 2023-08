Mit Wein, Logo & Folder: BH Horn bekommt ein „Gesicht“

Eine erste Initiative in Sachen Öffentlichkeitsarbeit hat Bezirkshauptmann bereits kurz nach seinem Amtsantritt vor einem guten halben Jahr gesetzt, als in seinem Haus ein Folder erarbeitet wurde, der nicht nur sämtliche Abteilungen der Behörde und ihre Zuständigkeiten aufzeigt, sondern auch auf die Möglichkeiten einer Lehrlingsausbildung in der BH aufzeigt und welche Berufe hier gefragt sind.

„Diesen Folder werden wir zu Schulbeginn in allen Schulen, in Pflichtschulen ebenso wie in den weiterführenden mittleren und höheren Schulen, verteilen, um die Jugendlichen aufmerksam zu machen“, setzt Grusch einen weiteren Schwerpunkt. „In Folge ergeht auch an alle die Einladung, einmal eine Exkursion in die BH zu machen, um dieses Amt näher kennen zu lernen.“

Neues Logo auch im Behördenwegweiser

An einem neuen „Produkt“ der Öffnung in Richtung Bevölkerung wird schon eifrig gearbeitet, denn im Herbst soll ein Behördenwegweiser erscheinen, der alle Referate und Abteilungen auflistet und die dort ihren Dienst versehenden Personen mit Foto vorstellt. „Wir wollen der Behörde ein Gesicht geben. Die Leute“, so Grusch, „sollen wissen, wer ihr Ansprechpartner in dieser oder jener Angelegenheit ist.“

Ein „Produkt“ ist mittlerweile schon fertig, nämlich ein Logo, zu dem man absichtlich keine Agentur eingeladen, sondern auf die kreativen Köpfe im Haus gesetzt hat. „Es war mehr als überraschend, dass sich an die 50 Leute beteiligt und sich den Kopf zerbrochen haben“, zeigt sich die Obfrau der Personalvertretung, Andrea Poppinger, auch jetzt noch verwundert und begeistert. Gemeinsam mit ihrem „Chef“ wurde schließlich ein Entwurf - einzige Vorgabe waren nur die Farben "Blau-Gelb“ - ausgewählt. Das neue Logo wird nun etwa im Amtsblatt verwendet, als Anstecknadel oder auf Sportdressen. Dazu Grusch: „Es soll identitätsstiftend sein.“ Und Poppinger: „Wir hoffen auf ein verstärktes Wir-Gefühl.“

„BH-Wein“ ist keine Konkurrenz zu Winzern

Zur Anwendung gekommen ist es bereits beim Wein. „Eigentlich aus einem Zufall heraus“, schmunzelt Grusch. „Bei einem Betriebsbesuch bei der Firma Leyrer+Graf habe ich, wie sonst üblich, ein Flascherl Wein quasi von Stefan zu Stefan (Graf; Anm.) mitgebracht. Aber ich wollte ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich eines mit dem neuen Logo.“ Der Grüne Veltliner DAC vom Landesweingut Retz mit 12,5 % wird aber nicht im Verkauf erhältlich sein. „Wir haben ausgezeichnete Winzer im Bezirk, denen wir keine Konkurrenz machen wollen. Einen Weinhandel ziehen wir sicher nicht auf ...“