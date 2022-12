Altenburg: Ein guter Ausblick

Werbung

Neben Bürgermeister Markus Reichenvater waren bei der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember auch die Gemeinderäte Roland Colleselli (FPÖ) und Michael Wimmer (ÖVP) entschuldigt. Das Budget wurde (wie alle weiteren Tagesordnungspunkte) einstimmig beschlossen.

Im Gesamthaushaltsvoranschlag von 1,923 Mio. Euro sind Investitionen in den Straßen- und Güterwegebau in Höhe von rund 187.000 Euro, die Errichtung des Bauhofes mit 160.000 Euro (hierfür ist auch eine Darlehensaufnahme von 80.000 Euro vorgesehen) sowie Darlehensrückzahlung für die Errichtung der Heizung in Kindergarten und Volksschule mit 46.700 Euro enthalten.

Ebenso wurden je 30.000 Euro für den Neubau des Arzthauses sowie für Kanalbau bzw. Kanalsanierung veranschlagt. Die Wasserversorgungsanlage schlägt sich mit 15.600 Euro zu Buche. Es wird mit einer Erhöhung des Schuldenstandes um 61.700 Euro auf 3.194.700 Euro gerechnet. Dieser resultiert laut Amtsleiter Markus Smeritschnig aus den großen Projekten der vergangenen Jahre.

Beschlossen wurde auch eine Energieliefervereinbarung mit der EVN auf der Basis von 61.000 Euro, dieser Betrag dürfte sich nach aktueller Lage verdreifachen.

„Die Investition in das neue Arzthaus war der richtige Schritt für die Gemeinde“, betont Smeritschnig, es werde auch von Bürgern der umliegenden Gemeinden sehr gut angenommen und sei eine Bereicherung für die Infrastruktur. Altenburg hat laut EU-Statistik prozentuell einen der größten Bevölkerungszuwächse, was sich auch darin auswirkt, dass die Volksschule ab 2023 vierklassig geführt werden soll.

Im Dienstpostenplan wurden laut Gemeindeordnung je zwei Mitarbeiter im Gemeindeamt und in der Schule sowie drei Mitarbeiter im Kindergarten und einer im Bauhof vorgesehen. Auf Wunsch der Bevölkerung wurde die Errichtung von drei Urnensäulen im Friedhof (6.500 Euro) beschlossen. Der Ökokreis wurde wieder mit den Grünraumarbeiten für das Jahr 2023 beauftragt. Kostenpunkt: 16.900 Euro exkl. Umsatzsteuer. Zwei Schnuppertickets wurden zum Preis von je 860 Euro von der Gemeinde erworben und können für jeweils drei Tage angemietet werden.

Zwei Projekte für den Klimaschutz

Der Klimaschutz wurde mit der Vorstellung zweier Projekte Rechnung getragen. Die Firma Energy Österreich GmbH informierte über eine mögliche 2 ha PV-Biodiversitätsanlage in der Katastralgemeinde Burgerwiesen und die Firma Ranftl Energie Projekte 3 GmbH stellte eine PV-Freiflächenanlage vor.

