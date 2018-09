Der letzte große Abschnitt, der beim Umbau im Campus Horn zu bewältigen ist, ist der Ausbau des Dachgeschoßes, das den Namen „Weitblick“ erhalten soll, weil man von diesem ganz charakteristischen Bauteil einen ausgezeichneten Blick über das gesamte Horner Becken hat. Fotos: Rupert Kornell | Rupert Kornell

„Der größte Teil ist schon geschehen, jetzt folgen nur mehr die finalen Arbeiten – und die am Dachgeschoß“, ist Daniel Lieberherr, Gesellschafter der Firma Novum Locations zufrieden, dass die Arbeiten im Campus Horn so gut wie abgeschlossen sind. Sie hat das ehemalige Canisiusheim gekauft und baut es um und aus. Gegen Ende Oktober ist mit Vollbetrieb im 180 Betten-Haus zu rechnen.

Nahezu in Vollbetrieb ist schon die Küche. „Das Kulinarium wird schon sehr gut angenommen“, freut sich Thomas „Jimmy“ Barta, der hier aufkocht. Damit meint er nicht nur, was dort auf den Tisch kommt, sondern auch sein Lokal, das er „Kulinarium“ nennt.

Jeden Dienstag ist im Campus „Bratl-Tag“ …

Von Montag bis Freitag bietet er dort ein Mittagsmenü in Buffetform an, jeder Tag steht unter einem anderen Motto. So ist etwa am Dienstag „Bratl-Tag“, am Mittwoch heißt es „Schnitzerl & Co“, am Freitag „Quer durch Österreich“. Auch bestimmte Getränke sind zu den angebotenen zwei Menüs, eines ist vegetarisch, frei, dazu gibt’s ein Salatbuffet und natürlich eine Suppe, das alles um 8,50 Euro. „Die Gäste, die bis jetzt gekommen sind, haben alles sehr positiv gefunden, alles funktioniert super“, ist er zufrieden.

Auch das Ambiente im Campus Horn stimmt, der Restaurantbereich mit 110 Sitzplätzen ist hell und freundlich und neu möbliert, neu ist auch eine Terrasse. Die alte Großküche wurde „halbiert“, in einem Teil befindet sich die moderne Küche mit allen erforderlichen Geräten, im anderen der Bereich, in dem das Buffet aufgebaut ist. Hier werden nicht nur das Personal und die Hausgäste von insgesamt acht Mitarbeitern versorgt, sondern auch die Caritas Werkstätte Horn wird mit frisch zubereitetem Essen versorgt.

Die Zukunft sieht Barta optimistisch: „Es gibt schon viele fixe Buchungen für diverse Events von Hochzeiten über Firmenfeiern oder Tanzveranstaltungen im ,Weitblick‘, wie die Glashalle im Dachgeschoß heißen wird, obwohl sie noch gar nicht ganz fertig ist.“ Das „Kulinarium“ wird aber nicht seine einzige Wirkungsstätte bleiben, denn beibehalten will er das Vereinshaus, dessen Pächter er seit etlichen Jahren ist, den Foodtruck, genannt „Jimmy‘s rolling Kuchl“, und das Catering.